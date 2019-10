Atletico Madrid, Joao Felix è il giocatore più sostituito della Liga

Dopo un inizio scoppiettante, per Joao Felix arrivano le prime difficoltà con l'Atletico Madrid e in 8 giornate di Liga è il giocatore più sostituito.

L'arrivo di Joao Felix a Madrid è stato vissuto con grande fermento da parte dei tifosi colchoneros: i 120 milioni di euro sborsati dall' per regalare a Simeone il gioiellino lusitano hanno caricato ancor più le aspettative nei suoi confronti. E dopo un inizio di stagione pirotecnico il nuovo numero 7 dell'Atleti, adesso sta riscontrando qualche difficoltà.

Nella testa di Joao Felix l'immagine del quarto uomo che innalza la lavagnetta con il suo numero illuminato sta diventando un'abitudine: con le 7 sostituzioni in 8 partite l'attaccante lusitano è il giocatore più sostituito della spagnola. Il Cholo gli ha sempre dato fiducia con una maglia da titolare, ma poi all'interno della gara ha preferito sacrificarlo per inserire qualcuno di più fresco. Questo non significa però che l'allenatore argentino abbia dato poco spazio a Joao Felix, che infatti ha totalizzando 580 minuti nella Liga, per una media di 72 minuti a partita.

La tifoseria rojiblanca si aspetta di più, e non in termini di tempo passato in campo, quanto piuttosto per dei numeri che non riescono ancora ad essere all'altezza dell'esborso effettuato e soprattutto del talento di cui è dotato il lusitano: nelle 8 partite giocate nella massima serie spagnola Joao Felix ha all'attivo solamente 2 goal e 1 assist, davvero troppo poco per un giocatore che mira a diventare un autentico matador della scena calcistica mondiale.