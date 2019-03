Atletico Madrid, infortunio per Filipe Luis: lesione al soleo della gamba sinistra

Il difensore brasiliano Filipe Luis ha rimediato una lesione muscolare che lo mette in dubbio per il match di ritorno contro la Juventus.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria dell'Atletico Madrid in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 12 marzo all'Allianz Stadium contro la Juventus.

| PARTE MÉDICO@filipeluis sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

Il difensore brasiliano Filipe Luis soffre infatti di una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra, infortunio occorsogli domenica pomeriggio contro la Real Sociedad.