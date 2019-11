Atletico Madrid, ernia al disco per Diego Costa: rischia uno stop fino ad aprile

L'Atletico Madrid potrebbe restare senza Diego Costa per molto tempo: l'attaccante rischia di dover essere operato per un'ernia discale-cervicale,

Arrivano pessime notizie dall'infermieria dell' durante la sosta per le Nazionali: Diego Costa potrebbe aver già compromesso la propria stagione a causa di una fastidiosa ernia al disco, che preoccupa lo staff medico.

Stando a quanto riportano i quotidiano spagnoli l'attaccante lamentava da giorni un fastidio cervicali: gli esami strumentali hanno evidenziato 'un'ernia discale-cervicale' che potrebbe costringerlo all'intervento chirurgico.

La decisione verrà presa dalla società con lo staff medico, ma in caso di operazione Diego Costa potrebbe restare fuori dai campi di gioco addirittura fino ad aprile. Un anno fin qui poco fortunato per l'ex , che con la maglia dei Colchoneros ha collezionato soltanto due reti in 15 partite.