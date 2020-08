Atletico Madrid, Correa e Vrsaljko i due positivi: tutti gli altri sono negativi

I due positivi al coronavirus in casa Atletico Madrid sono Angel Correa e Sime Vrsaljko, che non parteciperanno alla spedizione a Lisbona.

Sono stati svelati i due giocatori colpiti dal coronavirus in casa : il 'Cholo' Diego Simeone dovrà fare a meno di Angel Correa e di Sime Vrsaljko, risultati positivi agli ultimi test prima della spedizione in per la fase finale della .

La buona notizia riportata dallo stesso club spagnolo è relativa agli ultimi test effettuati su tutta la rosa: tutti gli altri giocatori sono infatti risultati negativi al coronavirus e potranno regolarmente partecipare ai quarti di finale in programma contro il .

