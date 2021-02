Atletico Madrid-Chelsea dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atletico Madrid e Chelsea a confronto nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

ATLETICO MADRID-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Madrid-Chelsea

Atletico Madrid-Chelsea Data: 23 febbraio 2021

23 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite)

(203 del satellite) e (253 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Prosegue il programma dell'andata degli ottavi di finale della Champions League: stavolta è il turno di Atletico Madrid e Chelsea, due delle possibili mine vaganti della competizione.

Gli spagnoli sono primi nella Liga e si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta in virtù del secondo posto nel girone alle spalle del Bayern Monaco: nove i punti raccolti, gli ultimi tre dei quali nello scontro decisivo sul campo del Salisburgo alla sesta giornata.

Gli inglesi, invece, hanno vinto il proprio raggruppamento battendo la concorrenza del Siviglia: un punto in più (14 vs 13) rispetto agli andalusi che hanno perso contro il Borussia Dortmund nell'incrocio di pochi giorni fa.

L'ultima sfida tra queste due squadre risale al 5 dicembre 2017, un 1-1 sul campo del Chelsea, successivo all'1-2 in favore dei 'Blues' del 27 settembre 2017: il palcoscenico era sempre quello della Champions League, anche se allora si giocava la fase a gironi.

In questo articolo troverete tutto ciò che serve sapere per restare aggiornati su Atletico Madrid-Chelsea: dalle notizie relative alle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO ATLETICO MADRID-CHELSEA

Atletico Madrid-Chelsea si disputerà martedì 23 febbraio 2021 all'Arena Naţională di Bucarest in Romania, in virtù delle restrizioni anti-Covid imposte dal governo spagnolo sui voli in arrivo dall'Inghilterra. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

La sfida tra Atletico Madrid e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro su Canale 5.

La diretta streaming di Atletico Madrid-Chelsea sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, usufruibile tramite l'applicazione dedicata e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

In alternativa si potrà ripiegare sulla piattaforma Now TV, utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti offerti per accedere alla visione dell'incontro.

Qui su Goal rimarrete aggiornati su Atletico Madrid-Chelsea grazie alla consueta diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio, a partire dall'annuncio delle formazioni fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti.

Simeone con Suarez come punto di riferimento dell'attacco, assistito dall'estro di Angel Correa e Joao Felix. Intoccabile Marcos Llorente a destra, Renan Lodi sull'out opposto con la coppia Koke-Saul al centro della mediana. Gimenez, Savic ed Hermoso a comporre il terzetto difensivo davanti a Oblak.

Tuchel con il dubbio Thiago Silva, alle prese con un problema muscolare: dietro potrebbe toccare ad Azpilicueta, Rüdiger e Zouma. Jorginho e Kanté in tandem nella zona nevralgica del campo, James e Alonso sugli esterni. Mount e Werner a supporto di Abraham in avanti. Mendy tra i pali.

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, Saul, Renan Lodi; Correa, Joao Felix; Suarez.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma; James, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Werner; Abraham.