Atletico Madrid, Cerezo a Cristiano Ronaldo: "Ha vinto 3 Champions, non 5"

La battaglia nella battaglia, quella del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Juventus, ha visto protagonisti Cristiano Ronaldo e i sostenitori di casa. I primi hanno irriso per tutta la partita il portoghese, il quale ha risposto mostrando le 5 dita: io ho vinto 5 Champions League, voi nessuna. Gesto ripetuto anche nel post partita.

Il giorno dopo, ecco la risposta dalla parte biancorossa di Madrid. E in particolare da parte del presidente dell'Atletico, Enrique Cerezo, intervistato da varie emittenti radiofoniche napoletane e secco, a 'Radio Crc', nel commentare l'episodio di ieri sera con protagonista Cristiano Ronaldo.

"Una piccola precisazione: Ronaldo non ha vinto 5 Champions League, ma 3. Quelle in finale contro l'Atletico non le ha conquistate veramente. Chi le ha vinte? Ve lo dico nella prossima intervista...".