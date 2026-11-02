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Champions League
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Con il contributo di

Atletico Madrid-Bayern Monaco, la guida alla sfida di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Atletico Madrid vs Bayern Monaco
Atletico Madrid
Bayern Monaco
Champions League
A. Grimaldo
D. Simeone
G. Simeone
H. Kane

Anteprima completa di Atletico Madrid-Bayern Monaco in Champions League. Parliamo di tattiche, novità dalle due squadre, stato di forma e molto altro.

Atlético Madrid-Bayern Monaco: La preview di Champions League

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Champions League - Game Week 4
Riyadh Air Metropolitano

L'Atlético Madrid ospita il Bayern Monaco al Riyadh Air Metropolitano martedì 3 novembre, in Champions League. Il calcio d'inizio è fissato alle 15:00 EST, le 19:00 GMT.

L'Atlético vola in Spagna, ma in Europa ha avuto risultati alterni

Le ultime quattro vittorie della squadra di Diego Simeone, considerando tutte le competizioni, sono arrivate senza subire goal. Grazie alle reti di Alejandro Grimaldo e Giuliano Simeone nel 2-0 sul campo del Levante, l'Atlético resta a soli due punti dal Barcellona nella Liga. Per la squadra di Simeone è la settima vittoria consecutiva in campionato. Nelle ultime tre partite in Spagna ha incassato un solo goal. La sua campagna in Champions League, però, deve ancora decollare: finora sono arrivati una sconfitta per 2-1 contro il Liverpool, una vittoria per 2-0 contro il Manchester United in difficoltà e un pareggio per 1-1 con lo Stoccarda.

VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Il Bayern non riesce più a mantenere la porta inviolata

Il Bayern arriva nella capitale spagnola dopo il 2-2 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. La squadra bavarese ha registrato un dato di 4,18 xG e ha effettuato 23 tiri, ma non è riuscita a sfruttare molte delle occasioni create. In Europa ha pareggiato le ultime due partite, 3-3 in casa del Viking e 2-2 in casa contro l'Arsenal. Nel pareggio con il Dortmund, il fresco vincitore del Pallone d'Oro Harry Kane ha sbagliato un rigore, un evento raro. L'inglese ha comunque segnato quattro goal e fornito due assist in tre presenze in Champions League in questa stagione.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Serge Gnabry, Ismael Saibari e Michael Olise del Bayern si sono tutti infortunati durante il pareggio con il Dortmund. Il portiere titolare Manuel Neuer resta indisponibile, mentre anche il suo sostituto xxx si è infortunato contro il Borussia Dortmund.
  • Il Bayern ha segnato in 24 partite consecutive di Champions League.
  • In tutte le ultime nove trasferte del Bayern in Champions League hanno segnato entrambe le squadre.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Atletico Madrid - Bayern Monaco

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Formazione
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteM. HjulmandM. HjulmandP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. LookmanA. LookmanJ. AlvarezJ. AlvarezS. UlreichS. UlreichN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-4-2
Atletico Madrid

Formazione titolare

Bayern Monaco

Allenatore

  • D. Simeone
  • V. Kompany

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