Atlético Madrid-Bayern Monaco: La preview di Champions League

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

L'Atlético Madrid ospita il Bayern Monaco al Riyadh Air Metropolitano martedì 3 novembre, in Champions League. Il calcio d'inizio è fissato alle 15:00 EST, le 19:00 GMT.

L'Atlético vola in Spagna, ma in Europa ha avuto risultati alterni

Le ultime quattro vittorie della squadra di Diego Simeone, considerando tutte le competizioni, sono arrivate senza subire goal. Grazie alle reti di Alejandro Grimaldo e Giuliano Simeone nel 2-0 sul campo del Levante, l'Atlético resta a soli due punti dal Barcellona nella Liga. Per la squadra di Simeone è la settima vittoria consecutiva in campionato. Nelle ultime tre partite in Spagna ha incassato un solo goal. La sua campagna in Champions League, però, deve ancora decollare: finora sono arrivati una sconfitta per 2-1 contro il Liverpool, una vittoria per 2-0 contro il Manchester United in difficoltà e un pareggio per 1-1 con lo Stoccarda.

Getty Images

Il Bayern non riesce più a mantenere la porta inviolata

Il Bayern arriva nella capitale spagnola dopo il 2-2 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. La squadra bavarese ha registrato un dato di 4,18 xG e ha effettuato 23 tiri, ma non è riuscita a sfruttare molte delle occasioni create. In Europa ha pareggiato le ultime due partite, 3-3 in casa del Viking e 2-2 in casa contro l'Arsenal. Nel pareggio con il Dortmund, il fresco vincitore del Pallone d'Oro Harry Kane ha sbagliato un rigore, un evento raro. L'inglese ha comunque segnato quattro goal e fornito due assist in tre presenze in Champions League in questa stagione.

Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Serge Gnabry, Ismael Saibari e Michael Olise del Bayern si sono tutti infortunati durante il pareggio con il Dortmund. Il portiere titolare Manuel Neuer resta indisponibile, mentre anche il suo sostituto xxx si è infortunato contro il Borussia Dortmund.

Il Bayern ha segnato in 24 partite consecutive di Champions League.

In tutte le ultime nove trasferte del Bayern in Champions League hanno segnato entrambe le squadre.

Notizie dalle squadre e rose