Atletico Madrid-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

​L'ottava giornata di Liga ci offre uno scontro denso di storia e promettente dal punto di vista delle emozioni: l'Atletico Madrid di Diego Simeone ospita il Barcellona di Ronald Koeman.

Situazione di classifica quasi simile per le due squadre: 14 i punti conquistati dai 'Colchoneros' che però hanno perso l'ultima sfida di campionato sul campo dell'Alaves, due in meno per i blaugrana tornati alla vittoria al 'Camp Nou' contro il Levante.

Uno dei tre goal inflitti al club valenciano è stato realizzato da Ansu Fati, al rientro dopo l'infortunio di un anno fa: battesimo eccellente per la sua nuova maglia numero 10, che fino a pochi mesi fa apparteneva ad un certo Lionel Messi.

Nell'impegno infrasettimanale di Champions League, l'Atletico Madrid ha superato il Milan in rimonta a San Siro, mentre il Barcellona ha perso malamente a Lisbona contro il Benfica (3-0).

Atletico Madrid-Barcellona si disputerà sabato 2 ottobre 2021 allo stadio 'Wanda Metropolitano' di Madrid. Calcio d'avvio previsto alle ore 21.

Atletico Madrid-Barcellona si potrà seguire sulle moderne smart tv tramite l'applicazione di DAZN, utilizzabile anche con dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Sarà possibile assistere ad Atletico Madrid-Barcellona in diretta streaming grazie alla suddetta app di DAZN, disponibile per sistemi operativi iOS e Android su tablet e smartphone; in alternativa ci si potrà collegare al sito ufficiale dal proprio pc, accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le credenziali.

Simeone ritrova Savic dopo la squalifica in Champions e potrebbe dare fiducia dal primo minuto a De Paul come interno di centrocampo tra il regista Koke e l'esterno Carrasco. In avanti spazio alla coppia composta dai due grandi ex Suarez e Griezmann, quest'ultimo in ballottaggio con Correa.

Koeman (che sarà assente in panchina per squalifica) potrebbe lanciare dal 1' Ansu Fati per la prima volta dopo l'infortunio: con lui l'intoccabile Depay. Coutinho nel ruolo di trequartista. Busquets equilibratore, Piqué guida una difesa giovanissima.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Trippier, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Suarez, Griezmann.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Garcia, Dest; Pedri, Busquets, Frenkie De Jong; Coutinho; Depay, Ansu Fati.