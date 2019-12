Atletico Madrid-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atletico Madrid sfida il Barcellona nel big match del 15° turno della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La sfida fra l' di Diego Pablo Simeone e il di Ernesto Valverde è il match clou della 15ª giornata della . I Colchoneros sono quinti in classifica con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, i catalani sono scivolati in 3ª posizione dopo i successi in questo turno di e e hanno 28 punti, con un cammino di 9 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte .

Segui Atletico Madrid-Barcellona in diretta streaming su DAZN

Il Barcellona ha chiaramente anche una partita in meno, dovendo recuperare il Clasico contro il Real Madrid. Nei 164 precedenti fra le due formazioni nella Liga, i blaugrana sono in vantaggio sul piano statistico con 74 vittorie, 50 successi dei madrileni e 40 pareggi.

L'Atletico Madrid ha collezionato 3 pareggi e una sola vittoria nelle ultime 4 giornate, il Barcellona invece è reduce da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Atletico Madrid-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATLETICO MADRID-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atletico Madrid-Barcellona

Atletico Madrid-Barcellona Data: 1 dicembre 2019

1 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO ATLETICO MADRID-BARCELLONA

Atletico Madrid-Barcellona si disputerà la sera di domenica 1 dicembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. La gara, che sarà arbitrata dal signor Antonio Matéu Lahoz, sarà la 165ª fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Il big match Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Atletico Madrid-Barcellona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la partita in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Federico Balzaretti al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Atletico Madrid-Barcellona in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale dell'applicazione, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Simeone ha un unico dubbio in attacco fra Correa e Vitolo su chi dovrà affiancare Morata. A centrocampo spazio a destra al gioiellino João Felix, con Koke a destra e in mezzo la coppia composta da Thomas ed Héctor Herrera. In difesa, davanti ad Oblak, linea a quattro composta da Trippier e Saúl come terzini e dalla coppia centrale formata da Felipe ed Hermoso. Assenti per infortunio Diego Costa, Savic e Vrsaljko.

Valverde risponderà con il classico 4-3-3. In attacco il tridente tipo con Messi, Suárez e Griezmann. A centrocampo, squalificato Busquets, Frenkie De Jong sarà il playmaker, con Vidal e Arthur mezzali. In difesa, davanti a Ter Stegen, al centro Umtiti è recuperato e potrebbe spuntarla su Lenglet per far coppia con Piqué, mentre Sergi Roberto e Junior Firpo agiranno da terzini. Jordi Alba e Semedo sono infatti indisponibili per infortunio assieme a Dembelé in attacco.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Saúl; João Felix, Thomas, Héctor Herrera, Koke; Correa, Morata.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; A. Vidal, F. De Jong, Arthur; Messi, L. Suárez, Griezmann.