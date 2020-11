Atletico Madrid-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atletico Madrid sfida il Barcellona nel big match del 10° turno della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATLETICO MADRID-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 21 novembre 2020

21 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La 10ª giornata della spagnola propone il big match fra l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e il Barcellona di Ronald Koeman. I Colchoneros, che devono recuperare 2 gare, sono terzi in classifica con 17 punti e ancora imbattuti con 5 vittorie e 2 pareggi, i catalani invece si trovano all'8°posto a quota 11, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, e hanno a loro volta due match da recuperare.

Le due squadre si sono affrontate nella Liga 166 volte, con un bilancio statistico favorevole ai catalani con 75 affermazioni a fronte di 50 successi dell'Atletico e di 41 pareggi. L'ultimo decennio è stato caratterizzato da un lungo dominio dei blaugrana, che hanno riportato 14 vittorie e 6 pareggi.

Per trovare un successo dei Colchoneros bisogna tornare al 14 febbraio 2010: in quell'occasione nel vecchio Calderón si imposero 2-1 con i goal di Forlan e Simão che vanificarono la rete nel finale di Ibrahimovic.

João Felix e Luis Suárez, grande assente della gara in quanto in isolamento fiduciario dopo la positività al Covid-19, sono i migliori marcatori dell'Atletico Madrid con 5 reti ciascuno, dall'altra parte spiccano invece i 4 goal del giovane Ansu Fati, anche lui indisponibile per infortunio. In questa pagina tutte le informazioni su Atletico Madrid-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATLETICO MADRID-BARCELLONA

Atletico Madrid-Barcellona si disputerà la sera di sabato 21 novembre nel palcoscenico del Wanda Metropolitano di Madrid. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 167ª nella Liga spagnola fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

Il big match Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmesso in diretta su DAZN, che detiene i diritti della Liga, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e sui televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

I clienti DAZN potranno seguire Atletico Madrid-Barcellona in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, purché con sistema Android o iOS, scaricando la app e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della sfida gli utenti avranno a disposizione per la visione on demand gli highlights e l'evento integrale.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Atletico Madrid-Barcellona anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale già nelle ore che precedono la partita troverete le ultime notizie sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Dopo il fischio d'inizio avrete gli aggiornamenti in tempo reale con i goal, gli eventi e le occasioni più importanti.

Simeone dovrebbe optare a livello tattico per un classico 4-4-2. Davanti tandem offensivo composto da Correa e João Felix. Marcos Llorente e Saúl saranno le due ali, con Kondogbia favorito a centrocampo su Torreira per far coppia in mezzo con Koke. Davanti al portiere Oblak, sussiste qualche dubbio anche in difesa: al centro è vivo il ballottaggio fra Felipe e Savic per affiancare Giménez, mentre a sinistra Mario Hermoso potrebbe spuntarla su Renan Lodi. A destra agirà Trippier. Ai box fra gli altri Suárez, risultato positivo al Covid-19 durante gli impegni in Nazionale, Diego Costa e Vitolo.

Ronald Koeman manderà in campo i catalani con il 4-2-3-1. Messi sarà il riferimento offensivo, supportato sulla trequarti da Dembelé, Griezmann e il giovane Pedri. In mediana coppia di qualità composta da Pjanic e Frenkie De Jong. In porta agirà il tedesco Ter Stegen, mentre la difesa è praticamente scolpita: Piqué e Lenglet saranno i due centrali, con Sergi Roberto e Jordi Alba esterni bassi. Fuori per infortunio Umtiti, Coutinho, Ansu Fati, Araujo e l'esperto Busquets.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Mario Hermoso; M. Llorente, Kondogbia, Koke, Saúl; Á. Correa, João Felix.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, F. De Jong; O. Dembelé, Griezmann, Pedri; Messi.