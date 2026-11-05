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LaLiga
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Con il contributo di

Atlético Madrid-Barcellona, anteprima di LaLiga: La potenza di fuoco blaugrana invade il Metropolitano contro i Colchoneros feriti

Atletico Madrid vs Barcellona
LaLiga
Atletico Madrid
Barcellona

Forti del 3-0 sull’Aston Villa in Champions League, una prova magistrale arrivata dopo il travolgente 6-1 in campionato contro l’Alavés, i lanciatissimi blaugrana di Hansi Flick si recano al Riyadh Air Metropolitano con l’obiettivo di infliggere il colpo del ko a un orgoglioso Atlético Madrid, deciso a cancellare la cocente sconfitta europea per 2-0 contro il Bayern Monaco.

Atletico Madrid-Barcellona: dettagli della partita

crest
LaLiga - Game Week 12
Riyadh Air Metropolitano

Il Barcellona segna a raffica: alla prova del fortino difensivo di Simeone

Il Barcellona fa visita all'Atletico Madrid al Riyadh Air Metropolitano per uno scontro al vertice della Liga che pesa nella corsa al titolo. La capolista arriva a Madrid con due punti di vantaggio sui padroni di casa, mentre il Real Madrid è terzo, appena tre punti più indietro dell'Atletico.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

La squadra di Diego Simeone arriva a questa sfida dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Bayern Monaco in Champions League, martedì. Un risultato che avrà aumentato la concentrazione in vista dello scontro di campionato di questo fine settimana. Prima di quella battuta d'arresto europea, l'Atletico aveva vinto tre delle precedenti quattro partite in tutte le competizioni.

Il Barcellona, invece, ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 sull'Aston Villa in Champions League al Camp Nou nella stessa serata, con Lamine Yamal che ha aperto le marcature sotto gli occhi di Steven Gerrard. La squadra di Hansi Flick ha ora vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Il Barcellona dovrà però fare a meno di Rodri, dopo aver confermato mercoledì che il centrocampista ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba destra durante la vittoria contro l'Aston Villa. Il trentenne è stato sostituito all'intervallo e salterà la trasferta di domenica a Madrid: un'assenza pesante, considerato il suo ruolo davanti alla difesa nel centrocampo di Flick.

Con la corsa al titolo della Liga sempre più serrata e le ambizioni europee di entrambe le squadre, questa sfida arriva in un momento in cui perdere punti potrebbe costare caro.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Atletico Madrid - Barcellona

Allenatore

  • D. Simeone

Stato di forma

ATM

ATM - Forma

ESP
V0-1
VFB
D1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
FCB
S0-2
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BAR

BAR - Forma

BET
V2-5
PSG
S4-2
RMA
S1-2
ALA
V6-1
AVL
V3-0
Gol segnato (subito)
17/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

Atletico MadridPareggioBarcellona
2
0
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
Coppa del Rey
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Coppa del Rey
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
1110014612+3430
V
S
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
V
V
V
V
S
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
V
D
S
V
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
S
V
V
V
V
6
SivigliaSivigliaSEV
115241719-217
S
V
S
D
S
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
V
V
S
D
D
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
V
S
D
S
D
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
S
V
D
S
V
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
S
D
V
D
V
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
S
D
S
S
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
S
D
D
V
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
S
D
S
V
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
S
S
D
S
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
S
S
V
S
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
S
V
S
D
S
17
ElcheElcheELC
112451418-410
S
V
D
D
V
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
S
S
V
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
V
S
D
D
S
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
S
D
S
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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