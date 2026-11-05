Atletico Madrid-Barcellona: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Il Barcellona segna a raffica: alla prova del fortino difensivo di Simeone

Il Barcellona fa visita all'Atletico Madrid al Riyadh Air Metropolitano per uno scontro al vertice della Liga che pesa nella corsa al titolo. La capolista arriva a Madrid con due punti di vantaggio sui padroni di casa, mentre il Real Madrid è terzo, appena tre punti più indietro dell'Atletico.

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La squadra di Diego Simeone arriva a questa sfida dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Bayern Monaco in Champions League, martedì. Un risultato che avrà aumentato la concentrazione in vista dello scontro di campionato di questo fine settimana. Prima di quella battuta d'arresto europea, l'Atletico aveva vinto tre delle precedenti quattro partite in tutte le competizioni.

Il Barcellona, invece, ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 sull'Aston Villa in Champions League al Camp Nou nella stessa serata, con Lamine Yamal che ha aperto le marcature sotto gli occhi di Steven Gerrard. La squadra di Hansi Flick ha ora vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

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Il Barcellona dovrà però fare a meno di Rodri, dopo aver confermato mercoledì che il centrocampista ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba destra durante la vittoria contro l'Aston Villa. Il trentenne è stato sostituito all'intervallo e salterà la trasferta di domenica a Madrid: un'assenza pesante, considerato il suo ruolo davanti alla difesa nel centrocampo di Flick.

Con la corsa al titolo della Liga sempre più serrata e le ambizioni europee di entrambe le squadre, questa sfida arriva in un momento in cui perdere punti potrebbe costare caro.

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