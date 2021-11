Incredibile Atletico Madrid: avanti 3-1 al 92’ si fa riprendere sul 3-3

Una vittoria sfumata quando ormai sembrava cosa fatta, due punti buttati al vento che fanno sorridere soprattutto il Real Madrid capolista. L’Atletico Madrid nel dodicesimo turno di Liga è incappato nella più clamorosa (e dolorosa) delle rimonte subite.

La compagine dei Colchoneros infatti è stata ripresa dal Valencia a pochi secondi dal triplice fischio finale, quando ormai sembrava in cassaforte un risultato dal peso specifico molto elevato.

Gli uomini allenati da Simeone, al Mestalla si sono portati avanti al 35’ con Luis Suarez, prima di essere ripresi dal Valencia al 50’ a causa di un’autorete di Savic. L’Atletico ha poi trovato la forza prima di riportarsi avanti con Griezmann al 58’ e poi di allungare con Versaljko, portandosi su un 1-3 che ha resistito fino al 92’.

Proprio nel secondo minuto di recupero, Hugo Duro, che era entrato in campo solo all’85’ ha trovato con un gran goal la rete che ha permesso al Valencia di riportarsi incredibilmente in partita, ma non si è fermato qui. Al 97’ infatti, sugli sviluppo di un calcio di punizione battuto da Guedes, ha approfittato della non perfetta marcatura di Savic ed ha siglato il definitivo 3-3 con un colpo di testa.

Il capitano dell’Atletico, Koke, dopo il triplice fischio finale non ha nascosto la sua amarezza.