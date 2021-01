Atletico Madrid-Athletic Bilbao non si gioca: match rinviato per neve

L'inverno gelido sta colpendo la e, in particolare, la città di Madrid: tempesta di neve e ghiaccio nella capitale, che sta avendo conseguenze anche sul massimo campionato.

La sfida tra e Bilbao, in programma per oggi alle ore 16.15, è stata rinviata a data da destinarsi: ecco il comunicato de 'LaLiga'.

"Vista la situazione eccezionale causata dalla tempesta che sta colpendo gran parte della penisola, che ha causato la chiusura dell'aeroporto Madrid Barajas per tutta la giornata odierna e l'impossibilità di disporre del campo in condizioni ottimali, LaLiga, dopo aver contattato entrambi i club, ha chiesto in prima mattinata al Comitato Competizioni di sospendere la partita tra Atletico Madrid e Athletic Club inizialmente fissata per le 16.15 di oggi allo stadio 'Wanda Metropolitano'.

La data della disputa della partita verrà comunicata nei prossimi giorni e sarà una di quelle disponibili sul calendario della competizione".