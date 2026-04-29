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Lelio Donato

Atletico Madrid-Arsenal in chiaro e gratis? Canale tv e diretta streaming della semifinale d'andata di Champions League

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Oggi si gioca la seconda semifinale d'andata di Champions League: ma dove e come si può vedere Atletico Madrid-Arsenal? Tutte le informazioni sulla diretta TV e streaming del match.

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Dopo lo spettacolo di PSG-Bayern Monaco, stasera si gioca la seconda semifinale d'andata di Champions League.

Ad affrontarsi saranno Atletico Madrid e Arsenal, ovvero due squadre che inseguono il sogno di vincere il trofeo per la prima volta nella loro storia.

Atletico Madrid-Arsenal sarà trasmessa in chiaro e gratis? Su quale canale tv si potrà vedere?

Come guardare Atletico Madrid-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atletico Madrid-Arsenal, semifinale d'andata della Champions di quest'anno, è un'esclusiva Amazon Prime Video.

La partita quindi non sarà visibile in chiaro e neppure su Sky Sport. Per vederla bisognerà sottoscrivere un abbonamento e collegarsi all'app di Prime Video.

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