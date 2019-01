Atletico Madrid, arrestato il preparatore atletico Ortega: l'accusa è violenza nei confronti di una donna

Oscar Ortega, preparatore dell'Atletico Madrid, è stato arrestato nella mattinata odierna con l'accusa di violenza nei confronti di una donna.

Piccolo intoppo per l'Atletico Madrid in vista dei prossimi impegni, soprattutto l'ottavo di finale di Champions League contro la Juventus in programma a febbraio.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di AS nella mattinata di oggi è il preparatore atletico del Colchoneros Oscar Ortega è stato arrestato dalla Guardia Civile di Madrid con l'accusa di violenza nei confronti di una donna.

Nello staff tecnico di Simeone dal 2006, Ortega è famoso per i suoi duri allenamenti che mettono alla prova il fisico dei giocatori.

Non a caso nella stagione in corso è stato spesso sotto accusa per gli eccessivi problemi di carattere muscolare accusati da Griezmann e compagni.