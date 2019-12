Atletico-Liverpool, Klopp sicuro: "Non credo che Simeone stia correndo per casa felice"

Il tecnico del Liverpool ha parlato della sfida degli ottavi di Champions contro l'Atletico: "Sarà difficile, ma a Madrid abbiamo ricordi fantastici".

Tornerà nella città più dolce degli ultimi anni, il di Klopp. Il sorteggio degli ottavi di ha infatti accoppiato la squadra Campione d'Europa all' di Simeone, decisamente calato nell'ultimo anno in termini di risultato, ma comunque sempre pericoloso.

Ne è consapevole Klopp, che di certo non sottovaluta la squadra spagnola. D'altro canto però l'Atletico Madrid non avrà esultato, anzi. Pescare il Liverpool del tecnico tedesco è quanto di più duro da digerire ci possa essere in questi ultimi anni di Champions League.

Parlando al sito del Liverpool, Klopp ha parlato del sorteggio in questi termini:

"Sarà difficile, ma non penso che il signor Simeone stia correndo nel suo salotto felice che abbia pescato il Liverpool..".

Il Liverpool dunque tornerà a Madrid, al Wanda Metropolitano. Dove ha vinto la Champions 2019:

"Un sorteggio interessante. Prima che arrivasse avevo pensato che fosse arrivato il momento di tornare a Madrid. Abbiamo solo ricordi fantastici, tutti noi, quindi è grandioso, ma questa volta dobbiamo sfidare l'Atletico in casa loro".

Sarà proprio Madrid la prima sede del doppio ottavo di finale: il 18 febbraio il Wanda Metropolitano ospiterà la sfida tra i padroni di casa dell'Atletico e il Liverpool, mentre l'11 marzo il ritorno ad Anfield deciderà chi passerà il turno.

Match equilibrato, nonostante i Campioni d'Europa partano leggermente come favoriti. Inutile negarlo.