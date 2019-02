Atletico-Juventus, Allegri e la mossa a sorpresa: Cancelo nel tridente?

Nove giocatori su undici sono già stati scelti nella testa di Allegri, per sfidare l'Atletico Madrid. Restano in ballo terzino destro e terza punta.

La partita vinta contro il Frosinone ha dato grandi certezze alla Juventus in vista della Champions League contro l'Atletico, oltre a far tirare un sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri per le condizioni fisiche di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, che hanno dimostrato una buona forma.

Proprio sciolti questi due dubbi nel reparto difensivo, Allegri ha cominciato a pensare al resto della formazione che dovrà schierare mercoledì al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Anche se, come sempre, sarà tutto rimandato alle ultime ore del pre-partita.

"La formazione la deciderò martedì e dovrà stare attento come sempre alle mie sensazioni, all'ispirazione. La scelta dipenderà dal terzino destro, dalle mezz'ali. Dybala o Bernardeschi? Non so ancora. De Sciglio? Ora vale tutto, fino a martedì non deciderò niente".

Insomma, zero indizi da Allegri. Ma l'allenatore toscano non fa pretattica. Dovrà davvero riflettere con attenzione prima di sciogliere gli ultimi due dubbi. Già, sono solo due, perché Cristiano Ronaldo e Mandzukic non si toccano; a centrocampo torneranno Pjanic e Matuidi al fianco di Khedira; in difesa c'è la coppia Bonucci-Chiellini più Alex Sandro; in porta ovviamente Szczesny.

E quindi restano scoperti il terzino destro e la terza punta del tridente. Fisiologicamente sarebbero due ballottaggi semplici semplici: Dybala-Bernardeschi in attacco e Cancelo-De Sciglio in difesa. Ma non è l'unica idea che balena nella testa di Allegri.

Secondo 'Tuttosport', il tecnico bianconero starebbe pensando alla mossa sorprendente, sulla scia della Champions League di due anni fa, quando la fase a eliminazione diretta fu contraddistinta dalla genialata di far giocare Barzagli terzino destro e Dani Alves in avanti.

Si potrebbe ripetere contro l'Atletico Madrid una mossa del genere con Cancelo sulla linea offensiva ed uno tra De Sciglio e Caceres nel ruolo di terzino, per arginare al meglio Griezmann, che svaria molto da quella parte dell'attacco.

Ma ogni dubbio sarà sciolto tra martedì e mercoledì, con una possibile sorpresa, quindi, pronta a scardinare la difesa rocciosa dell'Atletico Madrid.