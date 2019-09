Atletico-Juve, Ronaldo spiega il gesto: "Imparate..."

Cristiano Ronaldo spiega il gesto che ha fatto in campo, ma resta enigmatico: "Imparate..." Il portoghese ha risposto ai fischi dei tifosi.

Cristiano Ronaldo ha fatto discutere nella serata di , anche se non è riuscito a segnare. Dopo il pareggio dell', a pochi minuti dalla fine, il portoghese stava per siglare il goal-vittoria della con una giocata da urlo. Tre giocatori saltati ed un tiro uscito di mezzo metro rispetto alla porta di Oblak.

Poi ha fatto un gesto verso i tifosi dell'Atletico Madrid, come a dire "vi siete spaventati". In mixed-zone, come si vede dal video qui sopra, ha spiegato in una parola il suo gesto. Ma è rimasto alquanto enigmatico ed ermetico...

"Imparate".

L'asso della Juventus, probabilmente, si riferisce ai tifosi dell'Atletico Madrid, che lo hanno fischiato per 90 minuti. Come a dire "se mi fischiate, potrebbe finire con un mio goal decisivo in extremis".

Cosa che tra l'altro è successa lo scorso anno, quando a la Juventus rimontò la sconfitta subìta in casa dell'Atletico. Ronaldo fa sempre discutere, sia per le prodezze con il pallone tra i piedi, sia per i gesti extra-calcistici.