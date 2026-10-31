Come guardare Atlanta United-Toronto FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 33 1 nov 2026 - 16:30 Mercedes-Benz Stadium

L'Atlanta United ospita il Toronto FC al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta in una partita della regular season di Major League Soccer che pesa molto per entrambe le squadre, mentre la corsa ai playoff della Eastern Conference entra nella fase finale.

La squadra di Gerardo Martino è in una situazione disperata. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato hanno lasciato l'Atlanta al 14° posto nella Eastern Conference e il divario dalla zona playoff non si riduce. È il tipo di partita che non può permettersi di perdere.

Il Toronto FC arriva in Georgia in una posizione molto più stabile, ma senza potersi concedere cali di attenzione. La squadra di Robin Fraser è 11ª nella Eastern Conference, in zona postseason, ma una serie di risultati alterni, tra cui la sconfitta per 4-2 contro il Columbus Crew nell'ultima partita, significa che non ha ancora messo al sicuro il proprio posto nei playoff.

La differenza tra le situazioni delle due squadre rende la sfida davvero tesa. All'Atlanta serve una vittoria per tenere vive le sue flebili speranze. Al Toronto serve un risultato utile per difendere una posizione conquistata con fatica.

Per entrambe le squadre, il margine d'errore si riduce. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come guardare in diretta questa partita di MLS.

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