Athletic Bilbao, ufficiale l'arrivo in panchina dell'ex bandiera Exteberria

Joseba Exteberria sarà il prossimo allenatore dell'Athletic Bilbao: ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo anno.

Nuovo allenatore per l' Bilbao, che ha chiuso il campionato della all'ottavo posto, fallendo per un sofio la qualificazione all'. Il club ha deciso di affidare la panchina nientemeno che all'ex bandiera del club Joseba Exteberria.

De vuelta a su casa, de vuelta a Lezama



Ongi etorri berriz ere @17Etxeberria https://t.co/etbtrVbDkK#AthleticClub — Athletic Club (@AthleticClub) 28 maggio 2019

Questo il comunicato emesso dal club basco, all'interno del quale si specifica che Exteberria ha firmato un contratto della durata di due anni con opzione per il terzo anno.

"Il mito di Elgoibar ha raggiunto un accordo per due anni con opzione per il terzo. Il Bilbao ha deciso di ritornare ad un nome mitico, il terzo giocatore con più partite ufficiali nella storia del club. Joseba Exteberria torna a Lezama. Sarà l'allenatore per le prossike due stagioni. I suoi assistenti saranno Jorge Perez ed Inigo Lizarralde, Aranzubia lavorerà come allenatore dei portieri ed Edu Estibariz continuerà come preparatore atletico".

Nella sua carriera da calciatore con la maglia biancorossa Exteberria ha collezionato un totale di 462 presenze ed 87 goal.