Athletic Bilbao-Real Sociedad: presentazione della partita
Bilbao e Sociedad si sfidano in un derby tutto basco
Athletic Bilbao e Real Sociedad hanno entrambe mostrato segnali di miglioramento nelle ultime partite: potrebbe quindi essere un derby di alto livello. Calcio d’inizio al San Mamés alle 16:00 EST, le 20:00 GMT.
Il Bilbao di Edin Terzic ha battuto il Prat 6-1 in Copa del Rey dopo il successo per 4-0 contro il Getafe. Sono due risultati arrivati al momento giusto, dopo quattro partite di campionato senza vittorie. La Sociedad, intanto, ha vinto quattro gare consecutive di Liga contro Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga e Levante. Ha anche travolto il Lillestrom 6-0 in Europa League, confermando il suo ottimo momento sotto porta. Mikel Oyarzabal si è distinto in quella partita con tre assist.
Statistiche principali e notizie sugli infortuni
- La Sociedad è imbattuta nelle ultime cinque partite contro il Bilbao.
- Dieci delle ultime 12 partite ufficiali della Sociedad si sono concluse con più di 2,5 goal.
- La Sociedad ha segnato 17 goal nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni ed è imbattuta da sei gare.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Athletic Bilbao - Real Sociedad
Formazione titolare
Allenatore
- E. Terzic
- P. Matarazzo
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|11
|10
|0
|1
|46
|12
|+34
|30
V
S
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|22
|8
|+14
|28
V
V
V
V
V
|3
|10
|8
|0
|2
|25
|10
|+15
|24
D
V
V
V
S
|4
|11
|7
|2
|2
|18
|15
|+3
|23
V
D
S
V
D
|5
|10
|6
|1
|3
|19
|18
|+1
|19
V
V
V
V
S
|6
|11
|5
|2
|4
|17
|19
|-2
|17
S
V
S
D
S
|7
|9
|3
|3
|3
|12
|9
|+3
|12
V
S
D
D
D
|8
|11
|3
|3
|5
|15
|15
|0
|12
S
V
D
S
V
|9
|11
|2
|6
|3
|10
|10
|0
|12
S
D
V
D
V
|10
|11
|3
|3
|5
|15
|17
|-2
|12
S
D
S
S
D
|11
|10
|3
|3
|4
|15
|20
|-5
|12
V
S
D
D
V
|12
|11
|3
|3
|5
|8
|16
|-8
|12
V
S
D
S
V
|13
|10
|2
|5
|3
|13
|13
|0
|11
S
D
S
D
S
|14
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|-1
|11
V
S
S
D
S
|15
|10
|3
|2
|5
|10
|20
|-10
|11
S
V
S
D
S
|16
|10
|3
|2
|5
|15
|26
|-11
|11
D
V
S
D
S
|17
|10
|2
|4
|4
|14
|17
|-3
|10
V
D
D
V
S
|18
|11
|2
|4
|5
|16
|21
|-5
|10
S
S
V
D
D
|19
|10
|1
|3
|6
|7
|17
|-10
|6
S
D
D
S
V
|20
|11
|0
|5
|6
|8
|21
|-13
|5
S
D
S
D
S