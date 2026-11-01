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LaLiga
team-logoAthletic Bilbao
San Mames
team-logoReal Sociedad
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Con il contributo di

Athletic Bilbao-Real Sociedad, la preview della partita di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Athletic Bilbao vs Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
LaLiga
M. Oyarzabal

Il San Mamés ospita il primo derby basco della stagione in LaLiga. Anteprima completa di Athletic Bilbao-Real Sociedad, con le ultime notizie sulle squadre, l’analisi tattica e molto altro.

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Athletic Bilbao-Real Sociedad: presentazione della partita

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LaLiga - Game Week 11
San Mames

Bilbao e Sociedad si sfidano in un derby tutto basco

Athletic Bilbao e Real Sociedad hanno entrambe mostrato segnali di miglioramento nelle ultime partite: potrebbe quindi essere un derby di alto livello. Calcio d’inizio al San Mamés alle 16:00 EST, le 20:00 GMT.

Il Bilbao di Edin Terzic ha battuto il Prat 6-1 in Copa del Rey dopo il successo per 4-0 contro il Getafe. Sono due risultati arrivati al momento giusto, dopo quattro partite di campionato senza vittorie. La Sociedad, intanto, ha vinto quattro gare consecutive di Liga contro Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga e Levante. Ha anche travolto il Lillestrom 6-0 in Europa League, confermando il suo ottimo momento sotto porta. Mikel Oyarzabal si è distinto in quella partita con tre assist.

Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • La Sociedad è imbattuta nelle ultime cinque partite contro il Bilbao.
  • Dieci delle ultime 12 partite ufficiali della Sociedad si sono concluse con più di 2,5 goal.
  • La Sociedad ha segnato 17 goal nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni ed è imbattuta da sei gare.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Athletic Bilbao - Real Sociedad

4-2-3-1
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Formazione
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
U. SimonU. SimonD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerP. CanalesP. CanalesM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroM. SarrM. SarrS. GomezS. GomezJ. MartinJ. MartinJ. AramburuJ. AramburuJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicG. GuedesG. GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Bilbao

Formazione titolare

Real Sociedad

Allenatore

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

Stato di forma

ATH

ATH - Forma

RSO
V0-1
VAL
D0-0
LEV
S3-1
GET
V4-0
AEP
V1-6
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
RSO

RSO - Forma

COR
V3-2
GIL
D1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
Gol segnato (subito)
17/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

Athletic BilbaoPareggioReal Sociedad
1
1
3
Amichevoli dei club
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FIN
Coppa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FIN
Coppa del Rey
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
1110014612+3430
V
S
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
D
V
V
V
S
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
V
D
S
V
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
S
6
SivigliaSivigliaSEV
115241719-217
S
V
S
D
S
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
S
D
D
D
8
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
S
V
D
S
V
9
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
S
D
V
D
V
10
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
S
D
S
S
D
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
S
D
D
V
12
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
S
D
S
V
13
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
S
D
S
D
S
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
S
S
D
S
15
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
S
V
S
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
D
V
S
D
S
17
ElcheElcheELC
102441417-310
V
D
D
V
S
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
S
S
V
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
S
D
D
S
V
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
S
D
S
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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