Athletic Bilbao-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atlhletic Bilbao ospita il Real Madrid capolista nella 34ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gaizka Garitano sfida in casa il Real Madrid capolista di Zinedine Zidane in uno dei match di cartello della 34ª giornata della spagnola. Blancos sempre più vicini all'obiettivo del titolo, con 74 punti conquistati, frutto di 22 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte e un vantaggio di 4 lunghezze in classifica sui rivali del a 5 turni dalla fine del torneo.

I baschi, dal canto loro, sono in 8ª posizione a quota 48, con 12 vittorie, 12 pareggi e 9 k.o., e possono ancora sperare in un piazzamento per disputare la prossima , con la 6ª posizione che dista 6 lunghezze.

Nei 177 precedenti con le merengues nel massimo campionato spagnolo, l'Athletic soccombe con 90 affermazioni del Real, 51 successi dei baschi e 36 pareggi. Limitatamente alle sole gare casalinghe, però, sono i bilbaini in vantaggio sui Blancos con 38 vittorie a fronte delle 31 del Real e 19 pareggi.

Negli ultimi 4 incroci i 2 più recenti si sono conclusi con un pareggio, i precedenti 2 con una vittoria ospite. L'ultimo successo interno dell'Athletic è datato 7 marzo 2015, con un 1-0 targato Aduriz.

L'Athletic Bilbao ha raccolto 3 vittorie e una sconfitta con il Barcellona nelle ultime 4 giornate, il Real Madrid, invece, viene da 6 vittorie consecutive nella Liga. Raúl García è il bomber dei baschi con 13 reti, Karim Benzema è invece il miglior marcatore delle merengues con un bottino di 17 centri in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Athletic Bilbao-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID

Athletic Bilbao-Real Madrid si disputerà nel primo pomeriggio di domenica 5 luglio 2020, a porte chiuse, nello Stadio San Mamés di Bilbao. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor José Luís González González, è in programma alle ore 14.00. Sarà il 178° confronto fra le due formazioni nella Liga.

La sfida Athletic Bilbao-Real Madrid sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick o ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la partita in tv mediante l'app disponibile sul decoder Sky Q.

I clienti DAZN, oltre che in tv, potranno seguire Athletic Bilbao-Real Madrid in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale del servizio.

Qualche minuto dopo il fischio finale della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire la partita Athletic Bilbao-Real Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi sul portale, verranno aggiornati minuto per minuto sull'andamento della gara, con i goal, gli eventi e le azioni principali della stessa dal calcio d'inizio al fischio finale.

Gaizka Garitano schiererà l'Athletic con il 4-2-3-1. Davanti agirà il bomber Raúl García. Alle sue spalle sulla trequarti agiranno Iñaki Williams, Sancet, Muniain. La coppia dei mediani vedrà invece Dani García affiancato da Vesga. A difendere la porta basca sarà Unai Simón, mentre in difesa Capa e Yuri agiranno da terzini, con Yeray e Iñigo Martínez a comporre la coppia centrale.

Zidane rispolvererà con grandi probabilità il 4-3-1-2: Benzema e Hazard comporranno il tandem offensivo, con Modric trequartista alle loro spalle. In mediana spazio dunque a Valverde come mezzala destra accanto al playmaker Casemiro e alla mezzala sinistra Kroos. Dietro dubbio Varane per un colpo rimediato al volto: qualora il francese non ce la facesse, è pronto Eder Militão. Completeranno la difesa capitan Sergio Ramos e i due terzini Carvajal e Marcelo, mentre fra i pali agirà Courtois. Out per infortunio Nacho Fernández e Reinier.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Muniain; Raúl García.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric; Benzema, Hazard.