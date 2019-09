Athletic Bilbao, la Vuelta passa sul prato verde del nuovo San Mamés

Suggestiva cartolina proveniente dalla Spagna, con la Vuelta che passa con il suo cruppo direttamente sul campo dell'Athletic Bilbao.

Non poteva esserci partenza più suggestiva per la 13/a tappa della Vuelta, il giro ciclistico di . Oggi infatti il "via" alla corsa è stato dato dentro lo stadio dell' Bilbao, il nuovo San Mamés.

Come si può vedere dal video postato dal profilo Twitter dell' , tutto il gruppo dei ciclisti della Vuelta è transitato sul prato verde dello stadio. Una forte immagine di fusione tra ciclismo e calcio, che avrà sicuramente anche emozionato gli appassionati dei due sport.

Bilbao, ma in generale i Paese Baschi, è un luogo dove il ciclismo è molto seguito e anche praticato. Tante corse famose del circuito UCI (Unione Ciclistica Internazionale) si disputano proprio in queste strade.

Certo che mai, però, avremmo pensato di vedere le bici passare sul prato verde di uno storico stadio europeo come il San Mamés. La tappa è poi arrivata a Los Macuchos, con la vittoria dello sloveno Tadej Pocagar.