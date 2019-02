Athletic Bilbao-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Athletic Bilbao ospita il Barcellona nella 23ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Trasferta insidiosa per la capolista Barcellona nella 23ª giornata della Liga: la squadra di Ernesto Valverde è infatti impegnata nei Paesi Baschi, ospite dell'Athletic Bilbao di Gaizka Garitano. Se i catalani guidano la graduatoria con 50 punti frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, i Leoni sono dodicesimi in classifica assieme al Leganés con 26 punti e un cammino di 5 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte.

Segui Athletic Bilbao-Barcellona in diretta streaming su DAZN

Il più atteso fra i blaugrana sarà il fuoriclasse Lionel Messi, capocannoniere della squadra e del torneo con 21 centri in 20 partite giocate, mentre il giocatore più prolifico dei baschi è l'attaccante Iñaki Williams, autore di 7 reti in 22 presenze.

Il Barcellona ha attualmente 6 lunghezze di vantaggio sull'Atletico Madrid, e nelle ultime 3 giornate ha collezionato 2 vittorie e un pareggio, sono invece 4 i punti conquistati dall'Athletic Bilbao nelle ultime 3 gare disputate, con un pareggio, una vittoria e una sconfitta nel derby con la Real Sociedad.

QUANDO SI GIOCA ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA

Athletic Bilbao-Barcellona è in programma domenica 10 febbraio 2019 alle ore 20.45 al San Mamés di Bilbao. Sarà il 176° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA IN TV E STREAMING

La partita Athletic Bilbao-Barcellona, piatto forte della domenica della Liga, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN su diversi dispositivi. L'evento resterà disponibile per la visione on demand da parte degli utenti, che dunque avranno modo di prendere visione dell'intera gara o soltanto degli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA

Gaizka Garitano non avrà a disposizione il terzino destro Capa, squalificato. Out per infortunio anche l'altro terzino destro Lekue e l'esperto bomber Aduriz, mentre è in dubbio il difensore centrale Nolaskoain, alle prese con problemi muscolari al quadricipite. Davanti al portiere Herrerín, De Marcos agirà da esterno basso di estra, con Yuri Berchiche a sinistra e Yeray e Iñigo Martínez centrali. Davanti alla difesa giostreranno Dani Garcia e Beñat. In attacco il centravanti Iñaki Williams sarà supportato sulla trequarti da Ibai, Raúl Garcia e Muniain.

Valverde potrebbe tenere a riposo Lionel Messi, visti i tanti impegni ravvicinati che attendono i blaugrana nel prossimo mese, e confermare Malcom come esterno offensivo di destra. Con lui ci saranno Luis Suarez e Coutinho. Vista la squalifica di Jordi Alba, in difesa a sinistra agirà Semedo, con il ritorno di Sergi Roberto sulla destra. Problemi per i catalani anche a centrocampo: visto l'infortunio che terrà fuori per un mesetto Arthur, dovrebbero partire titolari al San Mamés Rakitic, Busquets e Vidal.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Herrerín; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani Garcia, Beñat; Ibai, Raúl Garcia, Muniain; Williams.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Rakitic, Busquets, Vidal; Malcom, Luis Suarez, Coutinho.