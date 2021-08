Athletic Bilbao-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barça di scena in casa dell'Athletic Bilbao per il secondo turno della Liga. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni.

ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Athletic Bilbao-Barcellona

Athletic Bilbao-Barcellona Data: 21 agosto 2021

21 agosto 2021 Orario: 22.00

22.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Barcellona va in scena al San Mames di Bilbao per affrontare l'Athletic nella seconda giornata della Liga 2021/2022.

I padroni di casa debuttano davanti al proprio pubblico dopo aver pareggiato 0-0 sul campo dell'Elche nella prima uscita stagionale.

La truppa Koeman, invece, vuole dare seguito al successo interno per 4-2 maturato contro la Real Sociedad al Camp Nou.

L'ultimo confronto tra le due formazioni risale allo scorso 17 aprile quando i catalani trionfarono 4-0 nella finale di Copa del Rey grazie alle reti di Griezmann, De Jong e alla doppietta di Messi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Athletic Bilbao-Barcellona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA

Athletic Bilbao-Barcellona si giocherà sabato 21 agosto allo stadio San Mames di Bilbao. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 22.00.

Athletic Bilbao-Barcellona verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti per trasmettere le partite della Liga 2021/2022. Per assistere alla sfida della seconda giornata della Liga basterà disporre di una smart TV compatibile con l’app di DAZN, oppure di una televisione collegata al box TIMVISION. In alternativa la si può collegare anche ad una console come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per assistere alla partita del San Mames in diretta streaming sarà sufficiente accedere all’app di DAZN attraverso dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Le emozioni di Athletic Bilbao-Barcellona si potranno vivere in diretta anche su Goal attraverso la consueta diretta testuale del match. Collegandovi con il portale riceverete aggiornamenti in tempo reale dal San Mames: dall'annuncio delle formazioni sino al triplice fischi.

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Martinez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Dani Garcia, Muniain; Sancet, Williams. All. Marcelino

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; F. De Jong, Busquets; Griezmann, Pedri, Depay; Braithwaite. All. Koeman