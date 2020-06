Athletic Bilbao-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Athletic Bilbao sfida l'Atletico Madrid nella 28ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La domenica della 28ª giornata della spagnola si apre con l'interessante confronto fra l' Bilbao di Gaizka Garitano e l' di Diego Pablo Simeone. Le due squadre, che sono storicamente imparentate, essendo i Colchoneros stati fondati da un gruppo di studenti bilbaini, sono distanziate in classifica di 7 lunghezze.

L'Atletico Madrid, che lotta per un piazzamento che gli garantisca la partecipazione alle Coppe europee, occupa il 6° posto a quota 45 punti, con un cammino di 11 successi, 12 pareggi e 4 sconfitte, mentre l'Athletic si trova in 10ª posizione con 37 punti, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 8 k.o.

Nei 165 confronti finora giocati fra le due formazioni nella Liga, i Colchoneros sono leggermente in vantaggio sui bilbaini con 75 successi a fronte di 61 vittorie basche e 29 pareggi. Nel periodo più recente si è registrato tuttavia un dominio dell'Atletico Madrid, con i Leoni che degli ultimi 13 incroci hanno vinto soltanto nella precedente sfida al San Mamés nel marzo 2019 (2-0), rimediando per il resto 2 pareggi e 10 sconfitte.

Nelle 3 gare in trasferta nei Paesi Baschi in questo campionato, tuttavia, la squadra di Simeone non ha mai vinto, riportando un pareggio e 2 sconfitte. In generale i Colchoneros hanno vinto soltanto una delle ultime 10 partite in trasferta in campionato, con 7 pareggi e 2 sconfitte.

Per l' sono arrivate 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate prima della sospensione della Liga, mentre l'Atletico Madrid è reduce da 3 pareggi e una vittoria. Il tecnico dei Leoni, Garitano, ha perso 4 delle 5 gare in cui ha affrontato l'Atletico nella Liga, ma l'unico successo è arrivato sulla panchina dell'Athletic (il 2-0 al San Mamés della scorsa stagione). I baschi sono invece la squadra contro cui Simeone ha vinto pù partite da allenatore nel massimo campionato spagnolo, ben 15 (con 2 pareggi e 2 k.o.).

Raúl García è il bomber dell'Athletic Bilbao nel torneo con 9 centri stagionali. Se dovesse far goal ai Colchoneros, eguaglierebbe la sua miglior stagione sotto il profilo realizzativo con 10 reti (2016/17 e 2017/18). Alvaro Morata è invece il giocatore più prolifico dell'Atletico Madrid con 8 goal all'attivo.

I Colchoneros sono inoltre la vittima preferita dell'attaccante bilbaino Iñaki Williams nella Liga, visto che nella sua carriera ha segnato loro 4 reti, più di qualsiasi altra squadra. In questa pagina tutte le informazioni su Athletic Bilbao-Atletico Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID

Athletic Bilbao-Atletico Madrid si giocherà il pomeriggio di domenica 14 giugno 2020 nella cornice dello Stadio San Mamés di Bilbao e a porte chiuse in rispetto del protocollo adottato per combattere la pandemia da Coronavirus. La partita sarà diretta dal signor José Luís González González, e il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.00. Sarà il 166° confronto fra le due squadre nella Liga.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Athletic Bilbao-Atletico Madrid. I suoi clienti potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, o collegando il proprio televisore ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire il match in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. Athletic Bilbao-Atletico Madrid sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. A curare la telecronaca sarà Dario Mastroianni.

Attraverso DAZN i suoi clienti potranno vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale

Quando la partita sarà conclusa, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Garitano potrebbe affidarsi a un 3-4-2-1. Davanti Raúl García e Muniain dovrebbero agire da trequartisti dietro l'unica punta Iñaki Williams. A centrocampo Capa e Yuri ad agire da esterni, con Dani García e Vesga interni. i pali saranno difesi da Unai Simón, mentre Nuñez, Yeray e Iñigo Martínez formeranno la difesa a tre. L'unico indisponibile nella rosa è l'attaccante Villalibre.

Simeone confermerà il solito 4-4-2, ma dovrà fare i conti con le assenze pesanti dello squalificato João Felix e dell'infortunato Vrsaljko. In difesa, davanti al portiere Oblak, Trippier e Renan Lodi saranno gli esterni bassi, mentre Savic affiancherà Giménez al centro della difesa. In mediana Thomas e Saúl saranno gli interni, con Koke e Ferreira Carrasco esterni. In attacco è probabile l'avanzamento di Marcos Llorente nell'inedito ruolo di punta accanto a Diego Costa.

ATHLETIC BILBAO (3-4-2-1): Unai Simón; Nuñez, Yeray, Iñigo Martínez; Capa, Dani García, Vesga, Yuri; Raúl García, Muniain; Iñaki Williams.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Renan Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Ferreira Carrasco; Marcos Llorente, Diego Costa.