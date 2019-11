Atalanta, Zapata punta la Juventus: super goal del colombiano in allenamento

Per la sfida di sabato contro la Juventus l'Atalanta non avrà a disposizione Muriel, ma Zapata è tornato in gruppo: grande goal in allenamento.

Sabato pomeriggio all'Atleti Azzurri' di Bergamo andrà in scena la grande sfida fra e : la capolista è chiamata all'impresa in trasferta, mentre gli uomini di Gasperini cercheranno una vittoria che in manca da quattro giornate.

Le brutte notizie arrivate dalla sull'infortunio di Luis Muriel sono compensate da quelle relative all'altro attaccante colombiano dei nerazzurri: Duvan Zapata, infatti, si è allenato con il gruppo e nella sessione odierna ha anche ritrovato la gioia del goal con un capolavoro a giro. Ottime notizie per l'Atalanta che ha celebrato il ritorno del colombiano con un 'Tweet' a lui dedicato.

I bergamaschi sui social chiedono ai tifosi se Zapata gli sia mancato, ma se la domanda dovesse essere rigirata alla compagine lombarda la risposta sarebbe 'assolutamente si'. Senza il colombiano l'attacco della 'Dea' ha faticato a trovare la via del goal tanto che, stando ai dati 'Opta', nel mese di novembre l'Atalanta è l'unica squadra insieme alla a non aver segnato neanche una rete.

Certamente per ritrovare il goal l'avversario non è dei migliori: la Juventus, difatti, è l'unica squadra insieme alla a non aver subito ancora nessuna rete nel mese di novembre. L'entusiasmo di ospitare la prima della classe, però, nelle sapienti mani del 'Gasp' può essere la benzina giusta per infiammare la tensione agonistica dei nerazzurri e il ritorno di Zapata potrebbe essere determinante.