Atalanta, Zapata inarrestabile: a dicembre cinque goal con cinque tiri

La rete del colombiano piega la Lazio e fa volare l’Atalanta a meno due dal quarto posto. Miglior periodo in maglia nerazzurra per Zapata.

Napoli, Udinese, Lazio, l’ Atalanta si gode il dicembre da urlo di Duvan Zapata . Inarrestabile in progressione, infallibile in zona goal. Il colombiano nelle ultime tre gare ha segnato tutti i cinque goal realizzati dai nerazzurri.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Quella segnata da Zapata questa sera contro la Lazio dopo soli 57 secondi dal calcio d’inizio è anche la seconda rete più veloce della Dea in un di match di Serie A dal 2005 (il record è ancora di Gianpaolo Bellini che segnò contro il Torino dopo 56 secondi nel 2007).

L'articolo prosegue qui sotto

Non solo, il goal con il quale Zapata ha affondato i biancocelesti è anche la quinta rete realizzata con cinque tiri nello specchio della porta in Serie A in questo mese. Una percentuale perfetta che sta regalando al colombiano il momento realizzativo più impressionante della sua carriera.

Gasperini si gode il suo bomber, i tifosi orobici pure. Con la tripletta messa a segno settimana scorsa sul campo dell’Udinese e il pesantissimo goal realizzato questa sera, l'ex Napoli ha rilanciato infatti la sua squadra fino al sesto posto in classifica a -1 proprio dalla Lazio.

Si avvicina così quel quarto posto che significherebbe zona Champions, con il Milan chiamato ora a rispondere domani sera nel posticipo contro il Bologna per allontanare nuovamente i nerazzurri, ora a -2.