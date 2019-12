Atalanta, Zapata chiarisce: "Non è vero che sono guarito, ho avuto una ricaduta"

L' resta in corsa per i propri obiettivi anche senza il suo centravanti: Duvan Zapata manca ormai dai campi di gioco da due mesi a causa di un infortunio più grave del previsto. L'attaccante colombiano ha voluto fare chiarezza sul proprio problema fisico tramite i suoi social.

Sul proprio profilo 'Instagram' Zapata ha pubblicato una storia dove spiega nel dettaglio la sua situazione:

"Non è vero che sono guarito e non sono ancora rientrato perché ho paura a calciare. La verità è che sfortunatamente ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di guarigione, ma sto lavorando per rientrare il prima possibile".