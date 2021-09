L'Atalanta ospita lo Young Boys nel secondo turno dei gironi di Champions. Tutto sul match: dalle formazioni a dove seguirlo in tv e streaming.

ATALANTA-YOUNG BOYS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Young Boys

Atalanta-Young Boys Data: 29-09-2021

29-09-2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite)

(201 del satellite) e (canale 252 satellite) Streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

Dopo la bella prova di San Siro contro l'Inter, l'Atalanta ritrova il palcosenico della Champions League debuttando al Gewiss Stadium nel secondo turno del girone F: avversario lo Young Boys.

La sfida di Bergamo mette già in palio il primato all'interno del raggruppamento: la Dea guidata da Gian Piero Gasperini ha pareggiato 2-2 al debutto contro il Villarreal grazie agli squilli di Freuler e Gosens.

Con una vittoria, gli orobici balzerebbero in vetta al proprio gruppo, superando la formazione elvetica che all'esordio ha colto un sorprendente successo in rimonta ai danni del Manchester United di Cristiano Ronaldo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Young Boys: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-YOUNG BOYS

Atalanta-Young Boys si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo mercoledì 29 settembre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

La sfida tra Atalanta e Young Boys verrà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire il secondo impegno dell'Atalanta anche attraverso il servizio Sky Go. Sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

C'è anche l'alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' bisognerà poi selezionare il match dal palinsesto.

Anche Mediaset consentirà la diretta streaming del match attraverso il servizio Mediaset Infinity. Previo abbonamento sarà sufficiente collegarsi al portale tramite pc o notebook, oppure scaricando la relativa app su smartphone e tablet.

Su Goal si potranno vivere le emozioni del match di Bergamo attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che succederà al Gewiss Stadium: dalla lettura delle formazioni sino al fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca Sky affidata a Federico Zancan, al commento tecnico Giancarlo Marocchi. Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese racconteranno la partita su Infinity +.

Gasperini pronto a confermare l'undici che è sceso in campo in quel di San Siro contro l'Inter. Alle spalle di Zapata agiranno Pessina e Malinovskyi. A destra c'è ancora Zappacosta con Gosens a sinistra e il duo de Roon-Freuler nel mezzo. In difesa dovrebbe partire inizialmente in panchina Djimsiti. Largo a Toloi, Demiral e Palomino.

Svizzeri con il dubbio Fassnacht che proverà a fare parte del tridente con Aebischer e Moumi alle spalle di Elia. In mediana Martins Pereira dovrebbe affiancare Sierro. Dietro linea a quattro con Hefti, Camara, Lauper e Garcia.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Moumi; Elia.