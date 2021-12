Atalanta-Villarreal: data, orario e come vederla in tv dopo il rinvio

Vincere per proseguire il proprio cammino in Champions League. L’Atalanta non ha altre alternative e scenderà in campo contro il Villarreal sapendo che saranno gli avversari ad avere a disposizione due risultati utili su tre.

La sfida in programma al ‘Gewiss Stadium’ valida per l’ultima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club si sarebbe dovuta giocare nella serata di mercoledì 8 dicembre ma, a causa di una forte nevicata si è reso necessario un rinvio.

Il calcio d’inizio verrà dunque dato alle ore 19.00 di giovedì 9 dicembre. Se i programmi sono cambiati, non è ovviamente cambiata la sostanza dei fatti. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, dopo il pirotecnico pareggio di due settimane fa contro lo Young Boys, non potranno commettere passi falsi. Sono infatti attualmente terzi nel Gruppo F con sei punti messi in cascina in cinque partite, ovvero uno solo in meno degli iberici.

La gara che deciderà le sorti europee dei nerazzurri in Europa per questa stagione, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è assicurata i diritti della miglior partita dei mercoledì di Champions League.

Il pre-partita inizierà alle 18.30 e il racconto della gara a partire dalle 19.00 sarà curato da Sandro Piccinini, al cui fianco ci sarà Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Potranno seguire quindi Atalanta-Villarreal tutti coloro che sono abbonati alla piattaforma, ma anche coloro che non sono ancora iscritti. Sottoscrivendo un abbonamento a Prime Video infatti, si ha diritto ad un periodo di prova gratuito per trenta giorni, il che vuol dire che iscrivendosi anche oggi, si potrà seguire la sfida del ‘Gewiss Stadium”.

Una volta concluso il periodo di prova, si avrà poi la facoltà di decidere se abbonarsi ad Amazon Prime Video, oppure no. In caso di sottoscrizione dell’abbonamento, si avranno due opzioni a disposizione: pagare 36 euro per un anno in un’unica soluzione, oppure 3 euro e 99 centesimi al mese.

Clicca sul link per abbonarti e attivare il tuo mese di prova per guardare Atalanta-Villarreal gratis.

Amazon Prime Video trasmetterà una partita in esclusiva per ogni giornata di Champions League (qui l’elenco aggiornato).