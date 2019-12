Atalanta-Verona, la vincono i difensori: Palomino crea, Toloi serve, Djimsiti segna

L'Atalanta ha battuto il Verona per 3-2 all'ultimo secondo: una vittoria che porta il segno dei tre difensori titolari.

Una gara aperta fino all'ultimo secondo, che sarebbe potuta finire in ogni modo. Alla fine peròè stata vinta dai padroni di casa, capaci di rimontare per due volte le reti gialloblù così da incassare tre punti fondamentali nella corsa alla .

Ilicic infortunato? Nessuna paura, dentro Malinovski e gran goal. Zapata non c'è? Dal dischetto Muriel, rete. Infallibile. Gomez non riesce a superare Silvestri nonostante la miriade di tiri? Intervengono i difensori, che creano l'azione del 3-2 conclidendola per il meglio.

In pieno stile Atalanta, con tutti i giocatori capaci di segnare e portare pericolo alla porta avversaria, il goal decisivo è arrivato dalla difesa. Tutti in avanti da squadra, con Palomino a impostare l'azione per Toloi, che ha servito a Djimsiti l'assist per battere Silvestri da pochi passi.

Le reti di Djimsiti e Malinovski portano tra l'altro l'Atalanta ad aver ben dodici giocatori in goal in questa : un numero incredibile che fotografa come ogni calciatore della Dea possa trovare la via del goal in ogni giornata. 37 i goal totali fin qui, che fanno della squadra di Gasperini la prima del campionato.

Gasperini si è detto ovviamente soddisfatto a fine gara:

"Diventa fondamentale la partecipazione dei difensori, è una soluzione che sorprende un po' l'avversario. Magari si fossilizzano su altro...".

Arma in più per i sogni dell'Atalanta. Ora la Champions e la possibilità di continuare in Europa, poi di nuovo la Serie A: Dea concentrata al massimo.