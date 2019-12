Atalanta-Verona, Ilicic costretto a uscire: problema muscolare

E' durata solamente 28 minuti la gara di Ilicic contro il Verona: una bella botta in vista della decisiva gara di Champions League.

in ansia per. L'attaccante sloveno, infatti, ha giocato solamente la prima mezzora del match contro il , prima di uscire dal campo per un infortunio: tra oggi e domani gli accertamenti, per capire l'entità del problema accusato nella gara del 15esimo turno di .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Al 28', infatti, fastidio muscolare per Ilicic, immediatamente sostituito da Gasperini. Al suo posto Malinovskiy. L'Atalanta spera di non dover fare i conti con un serio infortunio, visti i noti problemi che stanno tenendo fuori da tempo Zapata e l'imminente sfida di .

Martedì l'Atalanta volerà in per affrontare lo Donetsk, in un match da vincere a tutti i costi per poter sperare negli ottavi di Champions (allo stesso tempo la dall'altra parte non dovrà battere il ).

Per non rischiare Gasperini ha deciso di togliere Ilicic, nonostante lo svantaggio contro il Verona. Lo sloveno non sembrava però in grado di continuare, ragion per cui il tecnico dell'Atalanta ha scelto l'alternativa Malinovskiy come spalla di Muriel.

Ilicic ha lasciato Atalanta-Verona toccandosi il quadricipite e zoppicando. Non un bel segno, ma la preoccupazione iniziale potrebbe comunque essere più elevata rispetto al tipo di infortunio in cui è occorso l'ex giocatore di e .

Cinque goal e tre assist fin qui per Ilicic, imprescindibile per Gasperini. Non resta che aspettare buone nuove.