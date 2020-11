Atalanta-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita il Verona nella nona giornata di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

ATALANTA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 novembre 2020

28 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Un avvio di stagione meno brillante del previsto per l'Atalanta di Gasperini, reduce da due pareggi contro e : i nerazzurri sono chiamati a riscattare l'ultimo passo falso per ritrovare il giusto ritmo e tenere il passo delle squadre di vertice.

A Bergamo arriva però un Verona reduce dalla sfortunatissima sconfitta subita contro il : la squadra di Juric è infatti in credito con la 'dea bendata' dopo i quattro legni colpiti nell'ultimo turno di campionato.

Le due squadre sono separate da soli due punti in classifica: occhi puntati da una parte su Gomez e Muriel, autori di 4 reti a testa fin qui, e dall'altra su Barak, capocannoniere della formazione scaligera con 3 centri.

Altre squadre

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Atalanta-Verona: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

ORARIO ATALANTA-VERONA

La sfida tra Atalanta e Verona si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo a porte vuote. Il fischio d'inizio è fissato per le 20.45 di sabato 28 novembre.

Atalanta-Verona sarà trasmessa in diretta su DAZN e gli abbonati avranno l'opportunità di seguirla tramite smart tv, oppure semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile seguire il match tramite una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre vedere Atalanta-Verona attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno vedere Atalanta-Verona anche in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone scaricando la relativa app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN , dopo aver inserito le credenziali d'accesso. Dopo il fischio finale saranno disponibili gli highlights e il match integrale.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà anche la diretta testuale di Atalanta-Verona con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Possibile rotazione per qualche elemento della rosa nerazzurra: Gasperini potrebbe lanciare dal primo minuto Pasalic a centrocampo e Djimsiti in difesa. Muriel titolare accanto a Zapata con Gomez sulla trequarti. Tra i pali conferma per Gollini, ancora ai box Malinovskyi.

Juric deve fare a meno dell'infortunato Kalinic: al suo posto Di Carmine guida il reparto offensivo con Barak e Zaccagni a supporto. Mediana di qualità con Ilic e Veloso, mentre Tameze è ancora proposto sulla fascia destra. Dawidowicz guida la difesa con Ceccherini e Magnani.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Magnani; Tameze, Ilic, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.