Atalanta-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Verona

Atalanta-Verona Data: 18/04/2022

18/04/2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Atalanta ospita il Verona nel confronto valevole per il 33° turno di Serie A.

Guarda Atalanta-Verona su DAZN. Attiva ora

L'eliminazione dall'Europa League per mano del Lipsia ha lasciato inevitabili scorie in casa nerazzurra. Un ko netto davanti al proprio pubblico che ha di fatto chiuso il percorso europeo atalantino.

Per ripartire, però, c'è subito l'obiettivo campionato nel quale la Dea è ancora pienamente coinvolta nella bagarre che vale un posto nelle coppe europee. Il tonfo interno con il Napoli ha fatto scivolare la squadra di Gasperini all'ottavo posto in classifica con 51 punti ma con una gara in meno che verrà recuperata l'11 maggio contro il Torino.

Nel mentre, però, urge ritrovare punti e fiducia nella sfida contro il Verona di Tudor. Gli scaligeri chiudono la parte di sinistra della classifica con un bottino di 45 punti. Simeone e compagni sono reduci dalla sconfitta di San Siro sul campo dell'Inter.

Nella gara d'andata successo in rimonta dell'Atalanta: vantaggio di Simeone e ribaltone a tinte nerazzurre griffato da Miranchuk e da Koopmeiners.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-VERONA

Atalanta e Verona in campo lunedì 18 aprile 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-VERONA IN TV

Atalanta-Verona verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per seguire il match di Bergamo sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento a DAZN e scaricare l'app su una moderna smart tv, oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Sarà possibile ricorrere anche a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

ATALANTA-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Possedere un abbonamento a DAZN garantirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, o in alternativa scaricare l'app su smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Atalanta-Verona sarà disponibile anche su GOAL

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida tra Atalanta e Verona verrà raccontata su DAZN dalla voce di Edoardo Testoni, coadiuvato in telecronaca da Alessandro Budel.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VERONA

Gasperini sceglie Malinovskyi al fianco di Muriel con Koopmeiners sulla trequarti. A centrocampo de Roon e Freuler con le fasce affidate a Hateboer e Pezzella. In porta tocca ancora a Musso. Difesa a tre con Scalvini, Demiral e Palomino.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Verona ritrova Barak, pronto ad agire al fianco di Caprari e a supporto di Simeone. In mediana sarà ancora Ilic a fare coppia con Tameze, mentre Faraoni e Lazovic si spartiranno i binari esterni. Pacchetto a tre dietro: Casale, Günter e Ceccherini a schermare Montipò.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.