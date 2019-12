Atalanta-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta affronta il Verona nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini sfida il del suo ex allievo Ivan Juric nel primo anticipo del sabato della 15ª giornata di . I bergamaschi sono sesti in classifica con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, gli scaligeri si trovano all'8° posto con il a quota 18, con un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 19 precedenti fra le due squadre in Serie A giocati in casa della Dea, quest'ultima conduce ampiamente sul piano statistico con 10 successi, 7 pareggi e 2 affermazioni dei gialloblù. L'ultima risale al 19 aprile 2014, quando i veneti guidati da Mandorlini si imposero 2-1 con le reti di Donati e Toni a vanificare il goal nel finale di Denis.

I nerazzurri sono terzultimi in classifica per punti ottenuti in casa (7) davanti sotanto a (1) e (3) e sono l'unica squadra del campionato a non aver ancora segnato un goal con un giocatore italiano. Nelle fila del Verona milita il grande ex Giampaolo Pazzini, che ha proprio nella Dea la sua vittima preferita in Serie A con 8 reti in carriera rifilate ai bergamaschi. D'altro canto l'attaccante nerazzurro Josip Ilicic ha nel Verona il suo bersaglio preferito nel massimo campionato da quando milita con l'Atalanta con 4 goal, inclusa una tripletta nel marzo 2018.

Il colombiano Luis Muriel con 8 reti è il miglior marcatore della Dea, mentre Miguel Veloso, Davide Faraoni e Matteo Pessina, autori di 2 reti ciascuno, sono i giocatori più prolifici degli scaligeri. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Verona

Atalanta-Verona Data: 7 dicembre 2019

7 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ATALANTA-VERONA

Atalanta-Verona si disputerà il pomeriggio di sabato 7 dicembre 2019 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Paolo Valeri, della sezione di 2, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 39° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita Atalanta-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà coadiuvato al commento tecnico da Carolina Morace.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Atalanta-Verona in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa per seguire il match in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Gasperini potrebbe lasciare in panchina l'acciaccato De Roon: al posto dell'olandese spazio a centrocampo per Pasalic accanto a Freuler, con il rientro di Hateboer sulla fascia destra e Castagne al posto di Gosens a sinistra. Visto l'impegno ravvicinato in , sulla trequarti chance per Malinovskyi dal 1' al posto del 'Papu' Gomez, mentre davanti, ancora out per infortunio Zapata, Muriel farà coppia con Ilicic.

Juric potrebbe confermare Di Carmine come riferimento offensivo del suo 3-4-2-1. Alle sue spalle potrebbe esserci Pessina in coppia con Zaccagni, con l'ex nerazzurro in vantaggio su Verre. La mediana sarà quella tipo, con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne e Amrabat in coppia con il portoghese Miguel Veloso in mezzo. Fra i pali Silvestri, dietro linea a tre composta da Rrahmani, Dawidowicz e Bocchetti. Torna a disposizione Kumbulla, ma l'albanese partirà dalla panchina, mentre è squalificato Gunter.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.