Atalanta-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Venezia

Atalanta-Venezia Data: 30-11-2021

30-11-2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite) , Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite) (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

L'Atalanta ospita il Venezia nell'ultimo turno infrasettimanale del 2021, nonché 15ª giornata del campionato di Serie A.

I bergamaschi, reduci dal colpaccio sul campo della Juventus, ospitano la formazione lagunare con il preciso intento di consolidare la quarta posizione in campionato rimanendo agganciati al treno guidato dalle prime tre della classe.

Per il Venezia, invece, altro impegno delicato e dal coefficiente di difficoltà molto alto dopo la sconfitta per 0-2 patita in casa contro l'Inter.

Nella loro storia, Atalanta e Venezia si sono affrontate in 34 occasioni con 14 successi nerazzurri, 10 affermazioni lagunari e altrettanti pareggi.

L'ultimo incrocio in assoluto tra le due formazioni risale al campionato di Serie B della stagione 2003-2004 con i veneti che si imposero per 1-0. L'ultima gara giocata a Bergamo, invece, è datata 7 settembre 2003: al vecchio Atleti Azzurri d'Italia finì 0-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-VENEZIA

Atalanta-Venezia si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo martedì 30 novembre. Calcio d'inizio programmato per le ore 18.30.

DOVE VEDERE ATALANTA-VENEZIA IN TV

La sfida di Bergamo sarà trasmessa in diretta da DAZN. Dopo esservi abbonati vi basterà scaricare l'app su una smart tv compatibile oppure collegare la vostra televisione ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, o attraverso dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il confronto tra Atalanta e Venezia verrà trasmesso in diretta e in coesclusiva anche su Sky: i canali dove sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

ATALANTA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

Atalanta-Venezia sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati DAZN basterà collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app in base al dispositivo con il quale si effettua l'accesso.

Gli abbonati Sky, invece, potranno ricorrere al servizio Sky Go: anche in questo caso ci si potrà collegare al portale tramite pc o notebook o, in alternativa, scaricare la relativa app su smartphone e tablet.

Collegandovi con il portale di GOAL riceverete aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che succederà al Gewiss Stadium di Bergamo attraverso la tradizionale diretta testuale: dalle formazioni ufficiali sino al triplice fischio finale e alle interviste post partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Atalanta-Venezia sarà affidata alla voce di Alberto Santi, coadiuvato in cabina di commento da Emanuele Giaccherini.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VENEZIA

Dopo il successo in casa della Juventus, Gasperini potrebbe riproporre Ilicic dal 1' a formare il tandem con Zapata. Alle loro spalle Pasalic potrebbe ritrovare una maglia da titolare. A centrocampo confermati gli imprescindibili de Roon e Freuler con Zappacosta e Maehle sulle corsie. In difesa Palomino ritrova il suo posto dal 1' con Toloi e Demiral a protezione di Musso.

Nel 4-3-3 di Paolo Zanetti, Okereke destinato a partire dall'inizio al centro dell'attacco affiancato da Aramu e da Kiyine. A centrocampo spazio per Vacca, Ampadu e Busio. In difesa Mazzocchi e Haps in qualità di terzini, Ceccaroni e Caldara duo centrale a protezione di Romero.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Vacca, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine. All. Zanetti.