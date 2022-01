Atalanta-Venezia dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Venezia

Atalanta-Venezia Data: 12-01-2022

12-01-2022 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Italia 1

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Inizia dal Gewiss Stadium di Bergamo l'avventura dell'Atalanta in Coppa Italia con gli orobici che affronteranno il Venezia in gara secca, nel match che mette in palio l'accesso ai quarti di finale.

I nerazzurri dopo il roboante 6-2 in campionato sul campo dell'Udinese danno il là al loro percorso nella coppa nazionale dopo la finale persa contro la Juventus nella stagione 2020-2021.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, lo scorso 19 maggio la formazione di Gasperini si arrese alle reti di Kulusevski e Chiesa, inframezzate dall'illusorio pari di Malinovski.

I lagunari, invece, sconfitti 3-0 dal Milan nella prima gara del 2022, si presentano all'appuntamento dopo aver superato ben due turni.

Ai trentaduesimi di finale, la formazione di Zanetti ha eliminato il Frosinone ai rigori, mentre ai sedicesimi hanno avuto la meglio sulla Ternana battua 3-1.

La vincente di Atalanta-Venezia staccherà il pass per i quarti di finale dove affronterà la vincente di Napoli-Fiorentina.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-VENEZIA

La sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Venezia si disputerà mercoledì 12 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 17.30.

DOVE VEDERE ATALANTA-VENEZIA IN TV

Atalanta-Venezia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Mediaset che da quest'anno detiene i diritti per trasmettere le gare di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la diretta del match sarà Italia 1.

ATALANTA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

Mediaset garantirà anche la diretta streaming del match di Bergamo. Due le opzioni disponibili: la prima attraverso il servizio Mediaset Infinity a cui si può accedere collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app su smartphone e tablet.

La diretta del match sarà disponibile anche sul sito Sportmediaset.it.

Le emozioni dell'ottavo di finale tra Atalanta e Venezia verranno raccontate attraverso la consueta diretta tesutale di GOAL. Una volta collegati con il portale riceverete aggiornamenti in tempo reale dal Gewiss Stadium: dalle lettura dell formazioni sino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VENEZIA

Gasperini potrebbe pensare a qualche rotazione per la sfida di Coppa Italia che precede il big match di campionato contro l'Inter: chance per Piccoli dall'inizio, spalleggiato da Pessina e Ilicic. A centrocampo torna Freuler affiancato da Koopmeiners mentre sulle fasce potrebbero rivedersi tra i titolari sia Zappacosta che Hateboer. In difesa possibile turno di riposo per Toloi, tra i pali tocca a Sportiello.

Qualche novità in casa Venezia: idea Forte al centro del tridente con Aramu e Okereke ai lati. A centrocampo Tessmann potrebbe comporre il pacchetto di mezzo con Crnigoj e Ampadu. In difesa l'ex Caldara al centro con Ceccaroni. Mazzocchi-Haps terzini, Lezzerini in porta.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Ilicic; Piccoli. All. Gasperini.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Tessmann; Aramu, Forte, Okereke. All. Zanetti.