Atalanta-Valencia, arbitra Oliver: ritrova un'italiana 22 mesi dopo Buffon

Michael Oliver, destinatario del celeberrimo sfogo di Buffon dopo Real-Juve, torna ad arbitrare un'italiana: è stato designato per Atalanta-Valencia.

Quell'11 aprile 2018 non se l'è dimenticato nessuno. Madrid, stadio Bernabeu, contro . E uno sfogo passato alla storia: quello di Gigi Buffon nei confronti di Michael Oliver, fischietto inglese reo di aver concesso nei secondi finali il rigore della qualificazione al Real.

"Un arbitro così dovrebbe stare in tribuna, con la moglie, a mangiare patatine e fruttini e a bere una sprite. Se sei così cinico, allora significa che hai un bidone della spazzatura al posto di un cuore".

22 mesi dopo quelle dichiarazioni di Buffon, costate tre turni di squalifica in al portiere, riecco Oliver. Non arbitrerà la Juventus, che scenderà in campo negli ottavi soltanto la prossima settimana, bensì l' . È infatti lui il direttore di gara designato per la sfida tra la formazione di Gasperini e gli spagnoli del , in programma mercoledì sera a San Siro.

Dopo quasi due anni, dunque, Oliver ritrova un'italiana in una competizione ufficiale. Dopo quel Real Madrid-Juventus, non aveva più incrociato le nostre rappresentanti. Escludendo solo un - dell'estate 2018, ma in quel caso si trattava di un'amichevole.

A San Siro, Oliver sarà assistito da Stuart Burt e Simon Bennett, dal quarto uomo Martin Atkinson e, in sala VAR, da Chris Kavanagh e Craig Pawson. Ma tutti gli occhi, naturalmente, saranno puntati su di lui. Compresi quelli di Buffon, se il portiere della Juventus guarderà Atalanta-Valencia in televisione.