Atalanta-Valencia dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida il Valencia nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini sfida il di Alberto Celades nell'andata degli ottavi di finale di . La gara si disputerà al Meazza di Milano, impianto scelto dai bergamaschi per le proprie gare interne nel massimo torneo continentale.

I nerazzurri si sono qualificati piazzandosi al 2° posto nel Gruppo C dietro al , mentre gli spagnoli hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta conquistando il 1° posto nel Gruppo H.

Sarà la prima sfida assoluta in Europa fra Atalanta e Valencia, nonché la prima volta in cui la Dea sfiderà una formazione spagnola in una Coppa europea. Negli 8 precedenti contro squadre italiane in Champions League, i Pipistrelli hanno ottenuto una sola vittoria fuori casa (1-0 con la nella 2ª fase a gironi della stagione 2002/03).

Altre squadre

In 6 delle 8 partite giocate in Champions League contro squadre italiane, inoltre, gli spagnoli non sono riusciti a realizzare nemmeno un goal. I Pipistrelli si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta del torneo dopo 7 anni (l'ultima nel 2012/13) e non accedono ai quarti di finale da 13 (l'ultima volta è stato nel 2006/07).

Analizzando i risultati degli spagnoli nella fase ad eliminazione diretta, si evince che il Valencia non ha mai vinto finora una partita in trasferta, riportando 4 pareggi e 5 sconfitte.

Mario Pasalic è il miglior marcatore della Dea nel torneo con 2 reti all'attivo, mentre sempre con 2 goal, Rodrigo, attualmente indisponibile per infortunio, è il giocatore più prolifico degli spagnoli. Fra i nerazzurri, inoltre, Ilicic vanta il primato di giocare più tartassato della fase a gironi sulla trequarti avveraria, con 8 falli subito in quella zona di campo. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Valencia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-VALENCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Valencia

Atalanta-Valencia Data: 19 febbraio 2020

19 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ATALANTA-VALENCIA

Atalanta-Valencia si disputerà la sera di mercoledì 19 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dall'arbitro inglese Michael Oliver, è in programma alle ore 21.00. Sarà il 1° confronto assoluto fra le due squadre in Champions League.

Sarà Sky, che detiene i diritti della Champions League, a trasmettere in diretta televisiva la sfida Atalanta-Valencia. Quest'ultima andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Atalanta-Valencia anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Champions League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Dea al gran completo per l'attesa sfida. Gasperini si affiderà al 3-4-1-2 e potrebbe affidarsi davanti ad un tridente 'leggero', con Ilicic e il 'Papu' Gómez di punta e Pasalic, in grandi condizioni di forma, alle loro spalle sulla trequarti. Se così fosse partirebbero dalla panchina i due colombiani Duvan Zapata e Muriel. A centrocampo De Roon e Freuler saranno gli interni, con Hateboer (in vantaggio su Castagne) e Gosens sulle ali. Davanti al portiere Gollini, Toloi, Palomino e Djimsiti formeranno infine la difesa a tre.

Celades punterà invece sul 4-4-2 e dovrà fare i conti con le numerose assenze degli spagnoli. In difesa non ci saranno per squalifica e infortunio Gabriel Paulista, per problemi fisici Garay e i due italiani Piccini e Florenzi. Ai box per infortunio anche Coquelin, Vallejo e Rodrigo. Davanti al portiere Domenech, i due terzini saranno dunque Wass a destra e Gayá a sinistra, mentre Diakhabi e Mangala comporranno un'inedita coppia centrale. In mediana Ferrán Torres e Carlos Soler saranno le due ali, con Dani Parejo playmaker e Kondogbia al suo fianco. La coppia d'attacco, infine, dovrebbe essere composta da Maxi Gómez e Guedes, con Gameiro eventuale soluzione a partita in corso.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, A. Gómez.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhabi, Mangala, Gayá; Ferrán Torres, Kondogbia, Dani Parejo, C. Soler; M. Gómez, Guedes.