Atalanta-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Per la 29ª giornata di Serie A, l'Atalanta ospita l'Udinese al Gewiss Stadium: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo l'ultima sosta della stagione riservata agli impegni delle nazionali, la Serie A riprende il proprio cammino. In un sabato pre pasquale che vedrà impegnate tutte e 20 le formazioni della massima serie nostrana, spicca Atalanta-Udinese al Gewiss Stadium. Match valevole per la 29ª giornata di campionato.

L'Atalanta, dopo aver agganciato la Juventus al terzo posto grazie al successo esterno sul campo del Verona, va alla caccia dei tre punti per proseguire la propria corsa verso un posto in Champions League. Sulla sua strada troverà l'Udinese reduce dal ko interno contro la Lazio. I friulani viaggiano a quota 33 punti con un margine più che rassicurante di dieci lunghezze sulla zona retrocessione.

La gara di andata, inizialmente in programma il 6 dicembre, venne rinviata per la forte pioggia che rese impraticabile il terreno di gioco della Dacia Arena. Recuperato poi il 20 gennaio, il match si chiuse in parità sul risultato finale di 1-1 griffato dalle reti di Pereyra e Muriel.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-UDINESE

Atalanta-Udinese, match valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 3 aprile 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00.

Il match tra Atalanta e Udinese, previsto per sabato 3 aprile 2021, verrà trasmesso in esclusiva su Sky, in diretta dalle ore 15.00 sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite).

Sarà possibile seguire Atalanta-Udinese anche in diretta streaming attraverso l'applicazione gratuita Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. L'alternativa è fornita da NOW, servizio di streaming on demand di Sky, previo acquisto del pacchetto Sport.

Con Goal sarà possibile seguire Atalanta-Udinese anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Gewiss Stadium, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Nell'Atalanta Gollini in procinto di tornare in campo dal 1', con Toloi, Romero e Djimsiti a comporre il pacchetto difensivo. L'adattato De Roon e Maehle sulle fasce, mentre in mezzo spazio a Freuler e Pessina. Tra le linee dovrebbe agire Malinovskyi, a supporto del tandem colombiano Muriel-Zapata.

Luca Gotti dovrebbe rispondere con l'ormai tradizionale 3-5-1-1: Llorente sarà il riferimento avanzato, sorretto da Pereyra. In mezzo al campo chiavi del gioco affidate a De Paul insieme a Walace e Arslan. Sulle corsie laterali ci saranno Molina e Stryger Larsen. In difesa Bonifazi, De Maio e Samir si contendono una maglia.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; De Roon, Pessina, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.