Atalanta-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita l'Udinese nella nona giornata di Serie A. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ATALANTA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Atalanta e Udinese si sfidano a Bergamo nell'incrocio della nona giornata del campionato di Serie A.

La formazione guidata da Gian Piero Gasperini vuole lasciarsi alle spalle la rimonta subita in Champions League per mano del Manchester United, andando alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il poker in casa dell'Empoli.

I friulani, invece, sono reduci dal pareggio interno contro il Bologna griffato dal goal di Beto.

Nella passata stagione, il confronto in terra bergamasca si chiuse con il successo per 3-2 da parte degli orobici: doppietta di Muriel e acuto di Zapata per la Dea, Pereyra e Stryger Larsen per la truppa allenata da Luca Gotti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-UDINESE

Atalanta-Udinese si giocherà domenica 24 ottobre al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12.30.

Atalanta-Udinese verrà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su smart tv compatibile oppure collegare il loro normale televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure a dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il match del Gewiss Stadium verrà trasmesso in diretta e in coesclusiva anche su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

Attraverso DAZN e Sky Go, la partita tra nerazzurri e bianconeri verrà trasmssa anche in diretta streaming. Si potrà accedere direttamente al portale se ci si collega con PC o notebook. oppure scaricando le relative app su smartphone e tablet.

La terza alternativa è rappresenta da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà sufficiente acquistare il pacchetto 'Sport' e selezionare il macth dalla programmazione.

Tutte le emozioni di Atalanta-Udinese verranno raccontate in diretta da Goal attraverso la consueta diretta testuale. Basterà accedere al portale per avere tutte le info provenienti dal Gewiss Stadium di Bergamo: dall'annuncio delle formazioni alla cronaca della sfida.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca di Atalanta-Udinese sarà affidata a Dario Mastroianni, con commento tecnico di Marco Parolo.

Il telecronista di Atalanta-Udinese su Sky sarà invece Andrea Marinozzi, affiancato da Nando Orsi.

Aumenta la conta degli infortunati per Gasperini dopo il problema occorso a Demiral contro il Manchester United. Nel pacchetto di difesa a protezione di Musso può essere confermato de Roon, con Palomino e Lovato. A centrocampo il duo Koopmeiners-Freuler, con Zappacosta e Maehle ad occupare le fasce. In attacco si candida Zapata per un posto in attacco, verosimilmente innescato da Ilicic e Pasalic. Possibile anche il passaggio a un 4-2-3-1.

Bianconeri costretti a fare a meno di Pereyra dopo l'espulsione rimediata contro il Bologna. Centrocampo affidato a Arslan, Wallace e Makengo. I 'quinti' saranno Molina a destra con Stryger Larsen sulla corsia mancina. In attacco c'è Pussetto alle spalle di Beto. In difesa Silvestri tra i pali, schermato da Becao, Nuytinck e Samir. In dubbio la presenza di Deulofeu.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

UDINESE (3-4-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Wallace, Makengo, Stryger Larsen; Pussetto; Beto. All. Gotti