Atalanta-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta ospita l'Udinese nella 9ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini si rituffa nel campionato di e sfida in casa l' di Igor Tudor nella 9ª giornata. I bergamaschi vogliono dimenticare in fretta lo smacco dell'umiliante sconfitta dell'Etihad contro il , e proveranno a conquistare i 3 punti per rafforzare il suo 3° posto, i friulani d'altro canto attraversano un buon momento di forma e desiderano allontanarsi dalla zona più calda della classifica.

La Dea è come detto al 3° posto con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, i bianconeri si trovano al 10° posto a quota 10 con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.I 21 goal realizzati dopo i primi 8 turni rappresentano un nuovo record per la Dea, ma di fronte ci sarà la difesa meno battuta del torneo con soli 6 reti subite.

Il grande ex della partita è l'attaccante colombiano Luis Muriel, che conta 57 presenze e 15 goal in carriera con la maglia dell'Udinese. L'Atalanta viene da 3 vittorie e un pareggio in campionato nelle ultime 4 giornate, intervallate da 2 k.o in Europa contro Donetsk e Manchester City, mentre l'Udinese ha collezionato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle scorse 4 gare disputate.

Sono 35 i precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa dei lombardi: prevalgono i pareggi, ben 16, a fronte di 15 vittorie atalantine e di 7 successi friulani. Duvan Zapata con 6 goal è il miglior marcatore dei bergamaschi, mentre Stefano Okaka a quota 2 è il giocatore più prolifico della squadra di Tudor. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-UDINESE

Atalanta-Udinese si giocherà il pomeriggio di domenica 27 ottobre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. La gara sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di e sarà la 71ª in Serie A fra le due formazioni.

La gara Atalanta-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Daniele Barone, con il commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire la sfida Atalanta-Udinese in diretta attraverso Sky Go: su pc e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette a chi acquista uno dei pacchetti offerti, di seguire il meglio della programmazione sportiva di Sky.

Gasperini recupera il 'Papu' Gomez che darà supporto al tandem d'attacco composto da Ilicic (favorito su Malinovskyi) e Muriel, visto che Duvan Zapata sarà ancora indisponibile per infortunio. A centrocampo Hateboer agirà a destra, mentre a sinistra Castagne è in vantaggio su Gosens, e in mezzo sarà Pasalic ad affiancare De Roon, con Freuler che potrebbe partire dalla panchina. Recuperi importanti in difesa, dove sono tornati a disposizione Palomino e Kjaer, col danese in vantaggio su Djimsiti per una maglia da titolare.

Tudor si affiderà in attacco al tandem composto da Lasagna e Okaka. A centrocampo a destra dovrebbe esserci Opoku, visto il problema muscolare al polpaccio accusato da Larsen, mentre a sinistra ci sarà Sema, con Jajalo in regia e Mandragora e De Paul mezzali. Fra i pali il solito Musso, con Becao, Troost-Ekong e Samir nella difesa a 3. In panchina sia Fofana che Nestorovski e Pussetto, pronti eventualmente a dare una mano a partita in corso.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Opoku, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka