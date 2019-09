Atalanta travolta a Zagabria, Gasperini: “Ci hanno fatti neri, c’è da imparare”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta il 4-0 patito contro la Dinamo Zagabria: “Mai successo di andare così in difficoltà”.

Il tanto atteso esordio in non è andato come in molti si sarebbero aspettati. Un’ insolitamente timida e spenta, cade infatti sotto i colpi della e al Maksimir rimedia un eloquente 4-0 che rende fin da subito in salita il cammino nel Gruppo C.

Gian Piero Gasperini, parlando dopo la gara ai microfoni di Sky, ha ammesso la superiorità degli avversari.

“La Dinamo è stata più brava nel contrastare, nell’intensità e nella velocità di gioco, dal punto anche di vista qualitativo hanno giocato una grande partita. Nel secondo tempo la gara è stata più equilibrata, abbiamo creato di più, ma partite come queste devono insegnarti qualcosa”.

L’Atalanta vista a Zagabria è lontana parente di quella ammirata negli ultimi anni.

“Non temo ripercussioni, partite come questa devono aiutarti ad imparare, deve esserti utile per il futuro, anche in campionato altrimenti non servono a niente. Alla squadra ho detto che ci hanno fatti neri, dobbiamo essere più veloci e vare maggiore qualità. Non ci era mai successo di andare così in difficoltà in partite ufficiali”.

L’impatto con la Champions League non è stato ovviamente dei migliori.