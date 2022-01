Atalanta-Torino si rigioca: rinviata la decisione su Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia

Il ricorso del Torino è stato accolto: la sfida contro l'Atalanta, rinviata inizialmente per i contagi da Covid, verrà regolarmente disputata. E' questo quanto deciso dal giudice sportivo Mastrandea in merito al match che granata e nerazzurri avrebbero dovuto disputare lo scorso 6 gennaio.

Saltata per i diversi casi di coronavirus tra i giocatori di Juric, la partita tra Atalanta e Torino non si era disputata ins eguito all'intervento dell'ASL comunale del capoluogo piemontese. Il ricorso presentato è stato accolto in virtù della forza maggiore verificatasi, che non ha permesso ai granata di recarsi a Bergamo per l'incontro di Serie A.

L'articolo prosegue qui sotto

Slitta invece il pronunciamento riguardo Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, anch'esse non giocate nel giorno dell'Epifania e dunque ancora sub judice. La squadra campana e quella bianconera, evidenzia la Lega di Serie A nella propria nota odierna, dovrà inviare una memoria difensiva entro sette giorni: da qui la nuova decisione sui due match.

Alla pari di Bologna-Inter, gara che verrà sicuramente rigiocata dopo la decisione del giudice sportivo, Atalanta, Torino, Fiorentina, Udinese, Salernitana e Venezia sono le squadre che attualmente contano una partita in meno, 22 rispetto alle 23 del resto della Serie A.

Opportunità importante soprattutto per l'Inter, decisa ad aumentare il proprio distacco in vetta, in zona uropea per Atalanta, Torino e Fiorentina, e in chiave salvezza per Udinese, Salernitana, Venezia e Bologna. Le gare già confermate non hanno però ancora una nuova data.