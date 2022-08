Atalanta-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita il Torino nella quarta giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in tv, in streaming e le probabili formazioni.

ATALANTA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Torino

Atalanta-Torino Data: 01-09-2022

01-09-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il match tra Atalanta e Torino chiude il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A 2022/2023.

Scontro al vertice a Bergamo. Proprio così, perché nel nutrito gruppetto di testa a quota 7 punti ci sono anche i nerazzurri e i granata.

L'a formazione guidata da Gian Piero Gasperini, dopo aver battuto la Sampdoria e frenato il Milan, ha sbancato il 'Bentegodi' di Verona grazie al goal di Koopmeiners.

Non da meno è stato l'inizio di stagione della banda Juric: 2-1 al Monza, 0-0 con la Lazio e altro 2-1 alla Cremonese.

L'ultimo confronto diretto a Bergamo risale allo scorso 22 aprile. Una gara dalle mille emozioni e terminata con un clamoroso 4-4.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-TORINO

Atalanta-Torino è in programma per giovedì 1 settembre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ATALANTA-TORINO IN TV

Atalanta-Torino si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN scaricando l'app su smart tv compatibile o in alternativa su console di gioco come Xbox e PlayStation. Sarà possibile scaricarla anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

Gli abbonati a Sky e DAZN che hanno attivato il servizio ZONA DAZN potranno seguire Atalanta-Torino in diretta tv anche sul canale numero 214 di Sky.

ATALANTA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a DAZN potranno seguire la gara di Bergamo anche in diretta streaming: è necessario collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app su smartphone e tablet.

Il racconto e le emozioni di Atalanta-Torino si potranno vivere in presa diretta anche sul sito di GOAL grazie alla live testuale della partita in programma al Gewiss Stadium.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida tra Atalanta e Torino verrà raccontata dalla voce di Gabriele Giustiniani, affiancato in cabina di commento da Manuel Pasqual.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-TORINO

Possibile chance per Ederson dal primo minuto a supporto di Lookman e Zapata. Mediana tutta a tinte oranje con de Roon e Koopmeiners. Possibile anche la conferma della difesa a quattro vista a Verona, con Hateboer a destra, Toloi a sinistra e Okoli-Demiral coppia centrale. Musso in porta.

Juric si affida nuovamente al duo Vlasic-Radonjic alle spalle di Sanabira. A centrocampo Linetty e Ricci con Singo e Vojvoda sulle corsie laterali. Tra i pali c'è Milinkovic-Savic, difesa a tre con Djidji, Schuurs e Rodriguez.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata. All. Gasperini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.