Atalanta-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e Torino chiamate al faccia a faccia nel recupero del 20° turno di Serie A.

I nerazzurri, tornati al successo grazie al blitz di Venezia, hanno interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive. I contemporanei ko di Lazio, Roma e Fiorentina, permettono agli orobici di infilarsi in piena bagarre europea. La Dea è attualmente l'ottava forza del torneo, ma vincendo contro i granata potrebbe balzare al settimo posto scavalcando la Lazio e avvicinando ulteriormente toscani e giallorossi.

Quello che sbarca a Bergamo, invece, è un Torino che gode di una classifica estremamente tranquilla. La squadra di Juric, imbattuta da quattro partite, apre la colonna di destra della classifica con 43 punti e nell'ultima uscita in campionato ha regolato 2-1 lo Spezia.

All'andata, il match dell'Olimpico Grande Torino premiò l'Atalanta: vantaggio lampo targato Muriel, prima del palo di Belotti. Infine, il colpo di coda di Roberto Piccoli, oggi al Genoa, all'ultimo respiro.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Torino dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-TORINO

Atalanta-Torino si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo mercoledì 27 aprile 2022. Calcio d'inizio alle ore 20.15.

DOVE VEDERE ATALANTA-TORINO IN TV

La sfida tra Atalanta e Torino verrà trasmessa in diretta su DAZN. Agli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su moderna smart tv oppure attraverso dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast o tramite console di gioco come PlayStatio e Xbox.

ATALANTA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match anche in diretta streaming: si dovrà scaricare l'app su dispositivi mobili.

Il racconto di Atalanta-Torino sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora comunicato a chi verranno affidate la telecronaca e il commento tecnico del match.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer; de Roon, Freuler; Koopmeiners; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck, Pjaca; Sanabria. All. Juric.