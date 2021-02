Atalanta-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta protagonista nella 21ª giornata di Serie A ospitando il Torino: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Torino

Atalanta-Torino Data: 6 febbraio 2021

6 febbraio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite)

Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Atalanta continua la propria corsa sognando la terza qualificazione consecutiva in Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini apre il sabato della 21ª giornata del campionato di Serie A ospitando sul proprio campo il Torino di Davide Nicola.

La partita mette di fronte una delle squadre più in forma degli ultimi mesi e una di quelle più in crisi. Se i bergamaschi sono infatti nelle zone alte della classifica, con 36 punti - soltanto tre dietro il quarto posto - i granata sono a 15 punti, pari con il Cagliari, in pina lotta per evitare la reetrocessione,

Gli ultimi due precedenti per i granata sono stati da incubo: due sconfitte in casa e 11 goal subiti complessivi, compreso l'incredibile 0-7 del 25 gennaio 2020. Nell'ultimo match giocato in casa degli orobici, però, è arrivata una viittoria per 2-3 del Torino.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-TORINO

Atalanta-Torino si giocherà sabato 6 febbraio alle ore 15.00. La partita è valida per la 21ª giornata di Serie A e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, ovviamente a porte chiuse.

Atalanta-Torino, come tutte le partite del sabato delle 15.00, sarà visibile sui canali Sky. Per la precisione su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Si potrà seguire Atalanta-Torino in diretta streaming su Sky Go, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei propri abbonati. Per guardare il match basterà scaricare l'applicazione (disponibile su vari device), per poi selezionare dal palinsesto l'evento.

La partita sarà visibile in streaming anche attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sly, acquistando uno dei pacchetti proposti che includa la Serie A.

Potrete seguireanche su, attraverso la nostraSul nostro sito già da prima del fischio d'inizio troverete le curiosità e le notizie sul match, poi dalle formazioni ufficiali vi accompagneremo minuto per minuto fino al fischio finale.

Gasperini potrebbe cambiare qualcosa anche in vista della Coppa Italia. Out Hateboer e Sutalo, preme Miranchuk per un posto sulla trequarti, ma anche Pasalic è un'opzione. Zapata candidato a una maglia da titolare. In difesa si rivede Palomino che era squalificato contro il Napoli.

Classico 3-5-2 per Nicola, che cerca continuità proponendo Ansaldi sulla sinistra, Belotti con Zaza in avanti. Lukic e Linetty interni di centrocampo, con Singo a destra. Izzo al rientro in difesa con Lyanco e Bremer davanti a Sirigu. Out il nuovo acquisto Sanabria, ancora causa Covid.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Miranchuk: D. Zapata.