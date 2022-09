Atalanta-Torino 3-1: super Koopmeiners, tripletta da tre punti e la Dea vola in testa

Una tripletta del centrocampista olandese permette alla Dea di agganciare la Roma in testa: per il Torino goal di Vlasic.

Al Gewiss Stadium, commosso nel prepartita per il saluto finale di Josip Ilicic, contro il Torino si erge un nome tra tutti: quello di Teun Koopmeiners. Ancora, per il secondo turno consecutivo.

E' sua la firma più importante nel match dell'Atalanta, con una tripletta distribuita tra primo e secondo tempo: con due rigori, nel recupero della prima frazione e nel finale, e con un mancino dai venti metri diventato un marchio di fabbrica.

C'è comunque, da sottolineare l'ottima prestazione della formazione di Juric, andata vicina al goal in più occasioni, come nel primo tempo con il palo colpito da Seck e nella ripresa con la traversa colpita da Linetty, e poi premiata con il missile di Vlasic.

Troppo Koopmeiners per tutti, però, in una serata che la Dea ricorderà insieme all'olandese: l'unico neo l'infortunio di Duvan Zapata. Per il resto solo applausi al Gewiss.

ATALANTA-TORINO, I GOAL

45'+ 3': 1-0 ATALANTA-TORINO, RIG. KOOPMEINERS | Koopmeiners trasforma dal dischetto con il mancino, spiazzando Milinkovic-Savic.

Koopmeiners trasforma dal dischetto con il mancino, spiazzando Milinkovic-Savic. 47': 2-0 ATALANTA-TORINO, KOOPMEINERS | Rientrati dagli spogliatoi Koopmeiners raccoglie un pallone sui venti metri e scarica un mancino che, deviato quel poco che basta da Buongiorno, inganna Milinkovic-Savic.

Rientrati dagli spogliatoi Koopmeiners raccoglie un pallone sui venti metri e scarica un mancino che, deviato quel poco che basta da Buongiorno, inganna Milinkovic-Savic. 77': 2-1 ATALANTA-TORINO, VLASIC | Vlasic raccoglie in mezzo all'area di rigore e fa partire un vero e proprio missile su cui Musso non può nulla.

Vlasic raccoglie in mezzo all'area di rigore e fa partire un vero e proprio missile su cui Musso non può nulla. 84': 3-1 ATALANTA-TORINO, RIG. KOOPMEINERS | Altro rigore, altro mancino: rasoterra potente all'angolino, imprendibile.

ATALANTA-TORINO, LA MOVIOLA

Nel recupero del primo tempo Soppy viene atterrato da un ingenuo Aina in area di rigore: nessun dubbio per Di Bello, è tiro dal dischetto. All'84' Djidji stende Lookman, che gli ruba il tempo in anticipo: altro rigore, giusta segnalazione.

ATALANTA-TORINO, IL TABELLINO E LE PAGELLE

ATALANTA-TORINO 3-1

MARCATORI: 45'+3' rig. Koopmeiners (A), 47' Koopmeiners (A), 77' Vlasic (T), 84' rig. Koopmeiners (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6 (80' Ruggeri sv), Demiral 6, Okoli 6; Zappacosta 6 (46' Zortea 6), De Roon 6.5, Koopmeiners 8, Soppy 6.5; Ederson 5.5 (58' Lookman 6.5), Pasalic 6 (80' Malinovskyi sv); Zapata 5.5 (37' Hojlund).

TORINO (3-4-2-1): Mlinkovic-Savic 5.5; Djidji 4.5, Buongiorno 5.5, Rodriguez 6; Lazaro 6, Linetty 6.5, Lukic 6, Aina 4 (46' Vojvoda 6); Vlasic 6.5, Seck 6.5 (75' Radonjic 5.5); Sanabria 6 (67' Pellegri 6).

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Aina (T), Zappacosta (A), Buongiorno (T), Vlasic (T)

ESPULSI: -