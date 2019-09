Atalanta-Torino 2-3: Izzo chiude la rimonta, non basta la doppietta di Zapata

Il Torino fa il colpo in casa dell'Atalanta: 2-3 firmato da Izzo (e Sirigu) dopo che Duvan Zapata con una doppietta aveva portato avanti la 'Dea'.

L’ crolla in casa alla seconda giornata contro il , che vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Decidono le parate di Sirigu e i goal di Armando Izzo di testa, dopo che Zapata aveva segnato una doppietta per tenere in piedi i suoi.

I bergamaschi fanno la partita, i piemontesi trovano il vantaggio. Sirigu da subito deve tenere in piedi i suoi con due miracoli su Ilicic e De Roon, venendo ripagato quando Bonifazi di testa sorprende tutti e sblocca il parziale. Gollini non può nulla, dopo aver salvato su Izzo poco prima.

Solo questione di tempo per il pareggio, perché la squadra di Gasperini continua ad attaccare finché non trova lo spazio giusto. Lo trova Pasalic, che imbuca in verticale, Duvan calcia in diagonale di potenza e riequilibra tutto. 9 minuti dopo il calcio d'inizio della ripresa, sempre il colombiano fa lo show: controllo orientato, va in progressione resistendo a due cariche, sterza in area e calcia di potenza battendo Sirigu.

Il Torino non si fa tramortire e anzi reagisce subito, con un triangolo Berenguer-Meite che porta lo spagnolo a battere Gollini in uno contro uno. Al 66' arriva anche il ribaltone: Izzo sul secondo palo insacca un cross su punizione di Baselli. Contro-rimonta completata.

L'Atalanta prova a risalire fino al goal del nuovo pareggio, anche con le carte dei nuovi acquisti Muriel, Malinovskiy e Arana. Il risultato però non cambia: il Torino vince, va a punteggio pieno e dimentica l' .

IL TABELLINO

Marcatori : 24' Bonifazi (T), 38' e 54' Zapata (A), 57' Berenguer (T). 66' Izzo (T).

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 5, Djimsiti 5, Masiello 5.5; Hateboer 5.5, De Roon 6.5, Pasalic 6.5 (63' Muriel 5), Gosens 5.5 (79' Arana s.v.); Gomez 5.5 (67' Malinovskiy 5.5); Ilicic 6, Zapata 7.5.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu 7.5; Izzo 7, Djidji 5.5, Bonifazi 6.5; De Silvestri 6, Meite 6.5, Baselli 6 (78' Lukic s.v.), Rincon 6.5, Aina 6; Berenguer 7 (83' Laxalt s.v.); Belotti 6.

Arbitro : Daniele Doveri.

Ammoniti : Berenguer (T), Hateboer (A), de Roon (A), Laxalt (T).

Espulsi : nessuno.